▼4着ジョスラン（岩田望）スムーズではなかったけど上位に来られて、この馬の力は示せた。もっとスムーズなら。

▼5着セナスタイル（岩田康）もっと腹をくくって乗れば良かった。内にこだわり過ぎた。

▼6着ビップデイジー（西村淳）内に入れたかったが入れなかった。

▼7着クリノメイ（酒井）最後まで気を抜かず頑張ってくれた。

▼8着ルージュソリテール（北村友）馬自身、距離はギリギリと思っていました。ラチ沿いを走るのが理想。ロスなく運べて4角から手応えもあった。

▼9着インヴォーグ（団野）やりたいレースはできた。この相手によく頑張った。

▼10着マピュース（横山武）4コーナーで待たされて伸びなかった。マイルくらいがいいのかも。

▼11着ケリフレッドアスク（西塚）指示通りに乗れたが結果につながらなかった。いい経験にはなったと思います。

▼12着ヴーレヴー（菱田）他に先行馬もいたのでゲートを出てから考えようと。3、4コーナーはいい雰囲気で回れました。

▼13着ランフォーヴァウ（小崎）外枠だったんで内に潜り込むことだけ考えて乗った。

▼14着テレサ（松山）スタート良く流れに乗ってくれた。向正面でペースが上がった時に苦しくなった。ワンターンの方がいいのかも。

▼15着ダノンフェアレディ（坂井）狙い通りのレースはできました。自己条件に戻れば頑張れると思います。

▼17着レーゼドラマ（藤岡）メンタルが走る方に向いていない。立ち直ってくれたら。

▼18着ブラウンラチェット（池添）1コーナーでめちゃめちゃ、ごちゃついて厳しかった。ハミを取らず、フォームもバラバラ。メンタルもやられたと思います。