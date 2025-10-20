“最強無敵姉妹”エリマリ、衝撃の豊満ボディ見せつける“白＆アニマル柄ビキニ姿”
“可愛いすぎるJKシスターズ”として話題を集めたハーフのエリマリ姉妹（Erika・百瀬まりな）が、20日発売の『月刊ヤングマガジン』11号（講談社）の表紙＆巻頭グラビアに登場した。
【別カット】豊満な“たわわ”を見せたErika、百瀬まりな
ルーマニアと日本のハーフの2人は、TikTokの動画がかわいすぎると一気にバズり、2018年にはグラビアデビュー。またたく間に人気を集めて同年12月には『ヤンマガ』表紙を飾った。その後はグラビア活動を控えていたが、昨年12月、『週刊ヤングマガジン』で大人になって突然のグラビア復帰のサプライズ。以降グラビアシーンを席巻している。
『月刊ヤンマガ』初表紙＆巻頭グラビアとなる今回。白ビキニをはじめ、アニマル柄やハイレグなど、豊満ボディを見せつける衝撃のグラビアを展開している。
同号巻末グラビアには、上西怜が登場する。
