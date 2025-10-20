ソフトバンクはどうレイエスと対峙するのか ストレートの四球で布石を打てなかった最終打席…驚異のOPS「1.946」
ソフトバンクは第6戦で、どうレイエスと対峙するのか(C)産経新聞社
パ・リーグの頂上決戦は、激動の展開を経て、苛烈を極めている。
優勝したソフトバンクと、2位・日本ハムが激突している「2025 パーソル クライマックスシリーズ パ」のファイナルステージ（s）は第5戦まで終え、ソフトバンクに与えられているアドバンテージ1勝分を合わせ、通算成績3勝3敗。10月20日の最終第6戦（みずほPayPayドーム）で雌雄を決する。
【動画】インローを粉砕！絶好調レイエスの今シリーズ第4号をチェック
ソフトバンクが2連勝で日本シリーズ進出に王手をかけたが、第3戦から日本ハムが3連勝。この5試合を通じて絶好調なのが、日本ハム主砲のフランミル・レイエスだ。
オリックスとのファーストS第2戦で逆転打を放ち、勢いに乗って福岡に乗り込んだレイエスは、ここまで4本塁打。打率.529、出塁率.652、長打率1.294で、OPSは驚異の1.946だ。ソフトバンク側の警戒感は強まるばかりで、3〜5戦目は計6四球を与えている。
ただ、後続にも郡司裕也、清宮幸太郎、万波中正ら調子を上げる好打者が控えている。勝負を回避して、出塁させてばかりもいられない。
布石を打てなかった。19日の第5戦。ソフトバンクは1-7と敗色濃厚の9回二死からレイエスを迎えた。中継した『NHK-BS』で解説を務めた宮本慎也氏が「インサイドと（外の）スライダーで揺さぶりたい。勝負に行ってほしいですね。極端な攻めとして『やるぞ』というところを見せたい」と指摘した場面だ。ところが、6番手・津森宥紀はストレートの四球。宮本氏は失望感を隠さなかった。
「もう何も言うことがないです。何か明日（20日）に向けて、インサイドにボールを投げて、どこまで振ってくるのか、見逃すのかとか（を見たかった）。打たれてくないのは分かりますが」
早々に追い詰めながらも、追い込まれたチャンピオンチーム。最終決戦で難敵を相手に、どう対峙するのだろうか。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]