ソフトバンクはどうレイエスと対峙するのか　ストレートの四球で布石を打てなかった最終打席…驚異のOPS「1.946」

ソフトバンクは第6戦で、どうレイエスと対峙するのか

パ・リーグの頂上決戦は、激動の展開を経て、苛烈を極めている。

優勝したソフトバンクと、2位・日本ハムが激突している「2025 パーソル クライマックスシリーズ パ」のファイナルステージ（s）は第5戦まで終え、ソフトバンクに与えられているアドバンテージ1勝分を合わせ、通算成績3勝3敗。10月20日の最終第6戦（みずほPayPayドーム）で雌雄を決する。

【動画】インローを粉砕！絶好調レイエスの今シリーズ第4号をチェック

ソフトバンクが2連勝で日本シリーズ進出に王手をかけたが、第3戦から日本ハムが3連勝。この5試合を通じて絶好調なのが、日本ハム主砲のフランミル・レイエスだ。

オリックスとのファーストS第2戦で逆転打を放ち、勢いに乗って福岡に乗り込んだレイエスは、ここまで4本塁打。打率.529、出塁率.652、長打率1.294で、OPSは驚異の1.946だ。ソフトバンク側の警戒感は強まるばかりで、3〜5戦目は計6四球を与えている。

ただ、後続にも郡司裕也、清宮幸太郎、万波中正ら調子を上げる好打者が控えている。勝負を回避して、出塁させてばかりもいられない。