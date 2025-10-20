「急に『野球の神様』扱いかよ」超人すぎた大谷翔平に思わぬ異論　元レッドソックスOBの“苦言”に議論百出「あなたには分からない」

大谷の超人的な活躍を目の当たりにし、米球界内は騒然となった(C)Getty Images

「常識外れ」

「史上最高」

「二度と現れない存在」

「狂ってる」

そんな絶賛の言葉ばかりが送られる超人的な活躍だった。

【動画】「これが7億ドルの価値」大谷翔平の1試合3発をまとめてチェック

現地時間10月17日、ドジャースの大谷翔平はブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦に先発し、投げては7回途中を被安打2、無失点、10奪三振と快投。打っても場外弾を含む3本塁打と大暴れし、シリーズMVPを受賞した。

今ポストシーズンでは、ブルワーズとの第3戦目まで打率.158と不振続きだった大谷。極度の調子の悪さに懸念を示す声もあったが、一夜にして喧騒を吹き飛ばした。ちなみにメジャーリーグにおける「1試合3本塁打＆10奪三振」は史上初の快挙。「野球の神様」と称される偉人ベーブ・ルースですら成しえなかった異次元記録を打ち立てる形となった。

規格外すぎるがゆえに、米球界内でも先述のような賛辞が溢れかえった。そうした中で大谷の異能さに疑問を投げかける者もいる。1990年代にレッドソックスやレンジャーズなどを渡り歩いたジェフ・フライ氏は自身のXで「ショウヘイ・オオタニはMLB史上最も素晴らしい試合をした」と認めながら、辛辣な言葉を記した。

「今日、オオタニが（球界内で）受けている称賛は、彼にとって当然のものだ。だけど、彼を『史上最高の野球選手』と呼ぶのは、まだ早計じゃないか」

大谷を「史上最高」をもてはやす風潮に待ったをかけたフライ氏は、こうも続けている。