「急に『野球の神様』扱いかよ」超人すぎた大谷翔平に思わぬ異論 元レッドソックスOBの“苦言”に議論百出「あなたには分からない」
大谷の超人的な活躍を目の当たりにし、米球界内は騒然となった(C)Getty Images
「常識外れ」
「史上最高」
「二度と現れない存在」
「狂ってる」
そんな絶賛の言葉ばかりが送られる超人的な活躍だった。
現地時間10月17日、ドジャースの大谷翔平はブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦に先発し、投げては7回途中を被安打2、無失点、10奪三振と快投。打っても場外弾を含む3本塁打と大暴れし、シリーズMVPを受賞した。
今ポストシーズンでは、ブルワーズとの第3戦目まで打率.158と不振続きだった大谷。極度の調子の悪さに懸念を示す声もあったが、一夜にして喧騒を吹き飛ばした。ちなみにメジャーリーグにおける「1試合3本塁打＆10奪三振」は史上初の快挙。「野球の神様」と称される偉人ベーブ・ルースですら成しえなかった異次元記録を打ち立てる形となった。
規格外すぎるがゆえに、米球界内でも先述のような賛辞が溢れかえった。そうした中で大谷の異能さに疑問を投げかける者もいる。1990年代にレッドソックスやレンジャーズなどを渡り歩いたジェフ・フライ氏は自身のXで「ショウヘイ・オオタニはMLB史上最も素晴らしい試合をした」と認めながら、辛辣な言葉を記した。
「今日、オオタニが（球界内で）受けている称賛は、彼にとって当然のものだ。だけど、彼を『史上最高の野球選手』と呼ぶのは、まだ早計じゃないか」
大谷を「史上最高」をもてはやす風潮に待ったをかけたフライ氏は、こうも続けている。
「よく見てくれ。今のオオタニのポストシーズンでの打率は.220に留まり、その前日（16日）まで.158だった。『彼は史上最高の才能の持ち主なのか？』と聞かれれば、その答えは私もイエスだ。だが、たった1試合だけ素晴らしいプレーをしたからといって、すぐに史上最高の選手になれるわけではないだろう」
ただ、フライ氏の辛口な大谷評には様々な意見が噴出。「たった1試合だけ凄い活躍をしたからって急に『野球の神様』扱いかよ」「その通りだ。まだルースの領域には到底及ばない」といった擁護の声も相次いだ一方で、「過去5年で4度目のMVPになろうとしている選手が最高じゃないのか」「彼は人間じゃないから君には分からないだろう」「平凡な成績に終わったあなたには分からないレベルだ」といった反論の声も目立った。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]