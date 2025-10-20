「日本人が歴史に名を刻んだ」「容赦ない」衝撃の38分ハットトリック！驚異の“９戦11発”日本人エースにオランダメディアから絶賛相次ぐ！「伝説の選手に並ぶ勢い」「70年間の記録を大きく上回る」
日本代表のエースストライカーが絶好調だ。
現地10月19日に開催されたオランダリーグの第９節で、上田綺世と渡辺剛が所属する首位のフェイエノールトが、最下位のヘラクレスとアウェーで対戦。７−０で圧勝を飾った。
この一戦で衝撃のパフォーマンスを披露したのが、CFで先発した上田だ。
開始７分、ペナルティエリアの外から強烈なシュートで先制点を奪うと、１点を追加して迎えた33分には、右サイドからの折り返しをワンタッチで流し込み、自身２点目を挙げる。さらにその４分後には、味方のシュートのこぼれ球に反応。左足でネットを揺らし、前半だけでハットトリックを達成してみせた。
これで９試合11ゴールとなった27歳を現地オランダのメディアも絶賛。『1908.NL』は「上田が歴史に名を刻む。日本人ストライカーが伝説のコーエン・ディレンの数字を上回る」と見出しを打ち、次のように伝えた。
「このストライカーは絶好調で、今週もまた歴史に名を刻んだ。ヘラクレス戦の前半でのハットトリックにより、上田はこれで8.5試合（ヘラクレス戦はハーフタイムで交代）で11ゴールを記録した。伝説の選手、コーエン・ディレンの記録に並ぶ勢いを見せている」
記事は「ディレンにとって最も記憶に残るシーズンとなったのは1956-57シーズンで、PSVで34試合に出場し43ゴールを記録し、現在も破られていない記録を残した。そして驚くべきことに、ディレンは15試合時点で12ゴールであるのに対し、上田は8.5試合で11ゴールを記録している。エールディビジの得点ランキングで70年近く君臨してきたディレンを大きくリードしている」と続けた。
またフェイエノールの専門サイト『FR12.NL』は１点目について、「ビルドアップのミスを容赦なく突いた」と驚嘆。「上田は絶好の位置にいて、この日２点目となるゴールを決めた。上田は明らかに調子を上げており、５分後には再びゴールを決めた。コーナーキックの乱れから、上田は素早く反応し、シュートをネットに突き刺した。上田にとって素晴らしい午後となり、ハットトリックを達成した。フェイエノールトにとってエールディビジ通算5000ゴール目となった」と続けた。
また、『sportnieuws.nl』も、「解き放たれた上田の活躍で、劇的な最下位との試合で圧倒した」と称賛している。
どこまで得点を伸ばすのか。日本人エースの勢いは、止まる気配を見せない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】上田綺世が前半だけで衝撃のハットトリック！
