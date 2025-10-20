「もう限界」…義姉の子どもが毎週泊まりに来る家庭で、夫の“逆ギレ対応”が波紋【ママリ】

毎週泊まりに来る義姉の子どもたち。「もう限界」と夫に相談するも逆ギレされツラい！

義実家の親族とのやり取りで印象に残っていることはありませんか？アプリ「ママリ」でも、義母にまつわる話題がたくさん投稿されています。この記事では、義実家に関する投稿エピソードを3選でご紹介します。

同居です。

毎週泊まりに来る義姉の子供達。

私はもう限界が来てしまい、義母に

毎週はやめてもらってもいいですか？私も疲れてゆっくりしたい時あるのでと話したら、すぐウチの旦那に話し、

オカンに何か言った？そんな事言われたら凹むやろ？

何で泊まりに来たらあかんの？

みんなの家やろ？

全然私の気持ちわかってくれてないねと言ったら

じゃあ、俺はどうすればいいの？

言っとくけど、俺が1番辛い立場にいるんやでね？

と挙句の果てに半ギレされました。



出ていく決心が少しつきました。 出典：

qa.mamari.jp

義母と同居する投稿者・Iさんの家には毎週、義姉の子どもたちが泊まりに来るようです。義姉にとってはIさんたちの暮らす家は自分の実家なのでしょうが、迎える側も毎週来られると疲れますよね。



さすがに毎週のお泊まりはしんどいと義母に話したところ、その話は義母からすぐIさんの夫に伝わりました。夫からは「なぜ義姉の子が泊まりにきてはいけないのか？」と詰め寄られました。



さらに、義母とIさんの板挟みになっている自分が1番つらいと逆ギレされてしまいます。

ちなみに、私は正社員帰りが20時近くになります。

それから、子供の勉強、お風呂寝かせる。



ほぼ自分の時間はありません。



今の家は2年前に建て、旦那名義で、義母たちからも一定額をもらってます。



だから、毎週来てもいいんでしょうか？

仕方ないんでしょうか？



批判、中傷はごめんなさい。

今、とても大丈夫ではないので…



みなさんなら、どうしますか？



私が責められて悪いようなので、明日義母に謝るつもりです。 出典：

qa.mamari.jp

Iさんの日々の生活からは、平日にゆっくりできている様子はかんじられません。もし同居でなく核家族であれば、休日は家族だけでマイペースな時間を過ごすことも難しくないでしょう。



ゆっくりしたいという気持ちから義母に話をしたIさんですが、夫から責められ、また家を建てた際に義母側からお金を出してもらったことが引っかかり、謝るしかないのかな、と感じています。



同居であればこうしたことは我慢するしかないのでしょうか。ママリユーザーからはどんな声が寄せられたのでしょうか。

休むことは大事！出ていっても仕方ない

平日は仕事と育児。週末は義姉の子どもたちのお泊まりと、ゆっくり休む暇もないIさん。しかしそのことを訴えても責められるのはIさんの方でした。



このまま我慢するしかないのかな？というIさんの悩みに、ママリユーザーからは力強い言葉が集まりました。

1番の味方であるべき旦那さんが味方になってくれないなんて悲しすぎます、、、😢

ゆっくり休む暇も与えてもらえないなんて私なら速攻出ていきます😭💦 出典：

qa.mamari.jp

義姉と同様、夫にとっても現在の家は実家。Iさんとはリラックスできる度合いが全く違いますよね。上の意見にもあるように、Iさんにとってはアウェーである現在の家においては、夫は意識的にIさんの味方をしてもらいたいところです。



ゆっくり休めないというのは体だけでなく心にも影響があります。何とかIさんが休めるといいなと願わずにはいられません。

自分の実家に行って何が悪いの？って思う方もいらっしゃるでしょうが、同居してる弟夫婦が居るのに毎週行く義姉は非常識だし、受け入れる義母も非常識だと思います。

私なら月1でも嫌です！

そんなに毎週毎週くるのであれば、義姉夫婦が同居した方が良かったんじゃないですか？と言って、実家に帰りますね。 出典：

qa.mamari.jp

「自分の実家に行って何が悪いの？」というのは、確かに意見として出てきそうですね。それも気持ちとして間違いではないでしょう。ただ、自宅ではない家に行ったり、子どもを行かせたりするならば、そこに今住んでいる人たちの事情はきちんとくむ必要があると、個人的には思います。



そこに現在暮らしている人が、1人でも「休みたい」と思っているのであれば、その気持ちを大切にしたいですね。



もし、義姉が休日に子どもたちを預かってもらえる場所がないために、実家に子どもを泊まらせているのであれば、義母やIさんの夫が義姉の家に毎週泊まりがけで行き、子どもたちのお世話をするのも1つの方法かもしれませんね。

同居義母「洗濯物、たたんでおいたからね」実はイヤ！自分のペースで生活できずモヤモヤ

旦那の親と同居してるのですが、旦那のお義母さんは、過保護なのか、私達の洗濯物のカゴの中に洗濯する洋服とかが溜まってると、私が仕事で家にいない時は、洗濯して干してくれたり、洗濯物畳まないと行けないのがあると、畳んでおいたからね!と言われます。

ありがたいのですが、私達は私達で洗濯するし、洗濯物を置いてくれてたら自分達で畳んだりするのに、、と思い、、

私達は私達のペースがあるのにも関わらず、私達の家族の中に入ってこようとするので、それはうざいと思ってしまいます。。

どう思いますか？ 出典：

qa.mamari.jp

同居する義母の行動にモヤモヤするという投稿者さん。義母が親切のつもりで洗濯物をたたんでいることは理解していて「ありがたい」と思う反面、自分のペースでできないことに不満を覚えているといいます。



義両親とはいえ、息子夫婦とは別世帯。干渉してほしくないという投稿者さんの気持ちが読み取れます。

良かれと思ってしてくれている中、伝え方が難しい

投稿者さんの思いに対し、ユーザーからはさまざまな声が寄せられました。洗濯スペースを強要しているという投稿者さん宅の環境を踏まえ、義母の性格上放っておけないのでは？と推察する方もいました。

溜まってるの嫌な人もいるので

同居となると 難しいかな 出典：

qa.mamari.jp

家事のスタンスには個人差があり、たまっている状態を見るだけでストレスという方もいますよね。そういうタイプの義母であれば、手を付けてしまうのは仕方ないのかもしれません…。



一方、投稿者さん同様、勝手に洗濯物に手を付けられてしまうことにモヤモヤするという方もいました。

ありがた迷惑ですね😇良かれと思ってるんでしょうけどそうゆう小さな積み重ねがストレス爆発します 出典：

qa.mamari.jp

義母にとっては親切心でも、嫁からすればありがた迷惑というケースはありますよね。嫁としてもなかなか言い出せず、義母は嫁の内心に気づかぬまま手を付け続けてしまうのはあるあるなのかもしれません。



お互いに悪意があるわけではないだけに、解決が難しそうな家事問題。こんなとき、あなたならどうしますか？自分に置き換えて考えてみたくなる投稿でした。

非常識な義母「気を使わなくていいから」と突然やってきて…

ウチの近くまで来るからお邪魔するねと言われ、具合悪いと言ってるのに、気使わなくていいから～と半ば強引に来ることになり、何時に行くとの連絡もなく、夕方16時過ぎに義両親、義祖父、義姉、姪がいきなり来ました。

非常識すぎて言葉も出ません。 出典：

qa.mamari.jp

投稿者さんがつわりでつらい時期なことを知っていて、突然大勢で自宅を訪問してきた義実家一行。



「気を使わなくていいから」と言うのなら、突然来るのは避けてほしいというのが本音ですね。

義姉は体調を気遣ってくれたけれど

私は具合が悪いので座って何も出来ずにいたら、義姉が体調を気にしてくれ、大丈夫？と聞いてくれました。

すると、すかさず義母が、『◯◯(旦那)が色々やってくれてるし大丈夫でしょ。』と一言。

旦那が色々やってくれるのなんて、土日の気が向いた時のみ。平日は朝から晩まで私1人でつわりと戦いながら、上の子のお世話をしつつ、家事をこなしています。

（中略）

自分はつわりがなかったようで、つわりの辛さがわからないのかもしれませんが、義母は看護師です。

また、人として具合悪い人への最低限の接し方はわかると思うのですが。。。 出典：

qa.mamari.jp

妊娠中の体調は個人差が激しく、つわりのつらさも経験していない人には想像しにくいかもしれません。



しかし、投稿者さんの体調不良を気にせずに自宅を訪問してきたり、本人がつらいと言っているのに「大丈夫」と意見を押し付けたりする義母の言動には驚かされます。



この投稿には、子どもとの関係を重視して「何も言わないを徹底」という声や、「嫌なことは何度でもハッキリ伝える」という声がありました。



自分本位ではなく、相手のことを考えて行動したいと思わせるエピソードでした。

記事作成: みー

