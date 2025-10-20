地域防災の課題について意見を交わしたパネルディスカッション＝１９日、青葉公会堂

能登半島地震の被災者らの体験談を通じて「共助」など地域防災を考える講演会が１９日、横浜市青葉区の青葉公会堂で開かれた。石川県珠洲市で被災した映像作家の有馬尚史さん（３８）＝横浜市＝らは発災時の課題を「隣近所の人とどこまで協力できるかが大事」と語った。

学校法人桐蔭学園と同区が主催した講演会は、有馬さんが監督し、地震前後の珠洲市を捉えた記録映画「凪（なぎ）が灯（とも）るころ 奥能登、珠洲の記憶」を上映。その後のパネルディスカッションで有馬さんと同市で活動する写真家松田咲香さん（３９）、復興支援ボランティアを続ける桐蔭横浜大法学部２年の遠藤晄希さん（２０）らが意見を交わした。

発災後の共助について有馬さんは、住民が食材を持ち寄り、物資が届くまで炊き出しを続けたことを振り返り、「（普段の）祭りの運営を通して『どの人が何ができるか』を把握し、すぐに役割分担したことが印象的だった」と語った。

備えについては「必ずしも自宅で被災する訳ではない。『いつ何が起こるか分からない』という気持ちで、マスクなど持ち歩ける物は多めに持つようにしている。『今、起きたらどうしよう』と考える癖をつけると、大変な時に生きるのでは」と助言した。