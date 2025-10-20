引き継ぎで見た「恐怖支配」。子ども会会長の、驚くべき“威圧感”がすごかった【ママリ】

「最後まで恐怖支配」だった子ども会会長の威圧

このお話は、著者・こっとん(@amatou_kotton)さんが、自治会での子ども会で自己主張の強い人の言動に振り回されたエピソードが描かれています。リーダーにはある程度の統率力や、物ごとを決定する際の堂々とした威厳が必要な場面もあるでしょう。ただ、それはリーダーを囲むチームメンバーにとって「心強い」ものであっても「怖くて萎縮する」ものであっては良いチームは作れないかもしれません。組織を引っ張る立場になると、ついつい自分が持っている権限を自分の力と勘違いするのは組織の大小関係なく起こることなのではないでしょうか…。

主人公の山吹さんは、町内の子ども会で役員をしています。また、この子ども会ではべき子さんという自分の正義が第一という性格の人が数年にわたり会長を務めていました。べき子さんからの支配的な組織運営はことあるごとに山吹さんたち子ども会役員のメンバーを苦しめましたが、何とか1年が過ぎました。





次年度の子ども会役員も決まり、山吹さんたちは次年度の役員の人たちに仕事内容を引き継ぐことになりました。

©amatou_kotton

©amatou_kotton

©amatou_kotton

©amatou_kotton

©amatou_kotton

©amatou_kotton

©amatou_kotton

©amatou_kotton

©amatou_kotton

©amatou_kotton

©amatou_kotton

©amatou_kotton

©amatou_kotton

©amatou_kotton

©amatou_kotton

©amatou_kotton

©amatou_kotton

©amatou_kotton

山吹さんたちが役員だった時に進めてきた内容を次年度の役員さんに引継ぎする際、山吹さんたちは「もっとこうなったらいいのに」「ここは改善した方がいいかも」という点も一緒に引継ぎをしていました。しかし、ここでもやはりべき子さんは激怒。



べき子さんは長く「子ども会会長」を務めていたので、自分が続けてきたやり方を今後も続けるように強く訴えます。その際に言う言葉は「常識がない！」でした。引継ぎで集まった人たちはその後みんな口をつぐんでしまい、自由な発言はしにくかったようですね。



べき子さんのように、一方的に強い言葉や態度で自分の考えを押し付けていると、表面上は「自分の思い通りになる」こともあるかもしれません。しかし人から慕われた上での良い活動にはなりにくいように思いますね。

記事作成: ママリ編集部

（配信元: ママリ）