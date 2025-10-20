◆みやざきフェニックス・リーグ 巨人１２―１ヤクルト（１９日・西都）

巨人・堀田賢慎投手（２４）が１９日、“ショートアーム”に改良した新フォームで４回完全投球を見せた。「みやざきフェニックス・リーグ（Ｌ）」のヤクルト戦（西都）に先発。コンパクトにしたテイクバックから繰り出す直球とフォークを軸にして、一人の走者も許さなかった。４イニングで５三振を奪い、「バッターの反応を気にしながら投げた。真っすぐで差し込める感覚もあって、直球が頭にあればフォークやカーブも効いてくるのでいい収穫」とうなずいた。

現状を打破するための変更だった。６年目の今季は１軍で８登板にとどまり、０勝１敗、防御率５・２４。「最後は２軍でも自分が思うようなピッチングができていなくて何か変えないといけないという時期だった」。シーズン最終盤に桑田２軍監督やコーチ陣に相談しながら、フォームの見直しに着手。大谷やダルビッシュらメジャーで浸透する、テイクバックで右腕をあまり伸ばさずに投げるショートアームに挑戦し始めた。「コンパクトにしたほうが投げる時のタイミングが合う確率が高い」と、ボールにより力を正確に伝えやすくすることが狙いだという。

新フォームで臨んだこの日は５奪三振の全てが空振り三振。「縦のラインで勝負しようと決めていた。真っすぐは高め、フォーク、カーブは低めを振らせるというテーマだった」と、決め球として精度向上を狙っているフォークもさえた。悔しい時間を過ごしてきた右腕が来季こそ殻を破る。（宮内 孝太）