自分は大丈夫――現役時代の収入が高かった人ほど、そう思いがちです。しかし、かつての金銭感覚やプライドが、老後の家計を破綻させるケースは少なくありません。なぜ十分な資産を築けないのか。多くの人が陥る収入と支出の危険な関係性とは？

元教師、教え子からの久々の電話に思わず…

都内の私立高校で40年ほど教べんを執ってきた布川修さん（69歳・仮名）。

「退職してもうすぐ10年ですが、今も近所で教え子に会えば『先生、お変わりないですか』などと声をかけられます。その度に、背筋が伸びる思いがします」

布川さんの年金は月額約22万円。厚生年金受給者の平均が月14万円といわれているなか、恵まれているといえます。現役時代はそれなりに給料をもらい、妻と2人の子どもを育て上げました。悠々自適とはいかないまでも、日々の暮らしに困ることはないといいます。

そんな日々のなか、先日、卒業後も付き合いのある教え子から「先生、お久しぶりです！ 今度、僕らの代で同窓会をやるんですが、ぜひ先生にも来ていただきたくて」と、一本の電話があったそうです。卒業して20年。今や彼らも40歳手前。医師や弁護士、起業家として成功している者も少なくないとか。嬉しい知らせであると同時に、布川さんには一抹の不安がよぎったといいます。

「退職したとはいえ、私は彼らにとっていつまでも先生なんです。みっともない姿は見せられません」

そんな長年染み付いたプライドからでしょうか、「そうか、みんな立派になったんだな。わかった、会場は私が予約しよう。会費もいらん、お祝いだ」と言ってしまったとか。教え子は「さすが先生！ ありがとうございます！」と恐縮しながらも大喜び。布川さんが予約したのは、個室のある少し高級な和食店。同窓会当日は、現役時代と変わらない仕立ての良いジャケットに身を包み、教え子たちの輪へ。仕事の話、家族の話。立派に成長した教え子たちの姿が眩しかったといいます。

「先生は今、何をされているんですか？」 と聞かれれば、「いやあ、退職してからは妻と旅行したり、趣味のゴルフを楽しんだり、気ままなもんさ」と答えた布川さん。嘘ではありません。しかし、旅行は年に一度の近場、ゴルフは付き合いで顔を出す程度。それでも、教え子たちの「いいですねえ」「優雅だなあ」という羨望の眼差しが、布川さんを饒舌にさせました。

今回の同窓会での支払いは30万円ほど。心の中で大きく動揺したものの、約束通り、すべて布川さんがスマートに払ったといいます。無駄なプライドだとわかっていても、退職後も、このような立ち居振る舞いが抜けないといいます。それは老後の生活にも影響を及ぼしているのだかとか。

「同窓会のあとふと冷静になり、預金通帳の残高を確認したんです。改めて自分の置かれている立場を理解して、身震いがしましたよ。退職金は住宅ローンの完済と家のリフォームで多くが消え、老後のためとコツコツ続けてきた貯蓄も減るばかり。生活不安から妻はパートに出ていますが、もう年ですし、『辞めたい』といっています。そうなると、家計は一層苦しくなる。変な見栄など、捨てられたらいいのですが……」

高収入だったが、貯蓄ゼロ…収入と支出の危険な関係

布川さんのように、現役時代にある程度の収入がありながら、老後、貯蓄は心許ない……というケースは決して珍しいことではありません。金融広報中央委員会『家計の金融行動に関する世論調査（令和5年）』によると、世帯主が60代世帯の金融資産保有額は平均2,588万円（中央値1,200万円）、70代では世帯で2,188万円（1,100万円）。また預貯金残高は60代世帯で平均458万円、70代世帯で平均378万円です。一方、同調査で年間収入1,200万円以上ありながら、「金融資産は保有していない」と回答したのは9.7％と、高収入世帯の10世帯に1世帯にもなります。収入の高さが、必ずしも十分な資産形成に結びつくわけではないことがわかります。

高収入でありながら資産形成がおぼつかないのは、「収入＝支出」という構造のため。まずは家計を見える化し、無駄を圧縮することが家計の見直しの第一歩となります。

なぜなら、たとえ十分な資産を築いたとしても、老後には想定外の支出が待ち受けているからです。たとえば、自分や配偶者の病気や怪我による医療費、要介護状態になった際の介護費用や住宅リフォーム代は、数百万円単位で一気に貯蓄を削り取っていきます。持ち家であれば、給湯器の故障や外壁の補修など、突発的な修繕費も必要になるでしょう。

このような万が一の事態に備えるべき大切な老後資金を、布川さんのように現役時代のプライドや見栄のために使ってしまう行為は、自らの首を絞めることに他なりません。過去の栄光や金銭感覚を引きずったままでは、老後破綻への道を突き進むことになりかねないのです。大切なのは、等身大の自分を受け入れ、現在の収入の範囲で堅実に暮らすこと。それこそが、穏やかな老後を守るための絶対条件なのです。

［参考資料］

金融広報中央委員会『家計の金融行動に関する世論調査（令和5年）』