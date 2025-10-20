阪神の湯浅京己投手（２６）が、国指定の難病「黄色靱帯（じんたい）骨化症」と闘う楽天の鈴木翔天投手（２９）のためにも活躍することを誓った。自身も２４年に発症したが、中日の福やＤｅＮＡの三嶋ら、同じ病気を乗り越えた先輩たちが復帰への支えになった。鈴木翔が病気を公表してからは連絡も取り合い、サポートを約束。次は自分が希望の光になる。

また一つ、腕を振り続ける理由ができた。湯浅は鈴木翔を鼓舞するように言った。「今度は自分がそういう存在になりたい」。“そういう存在”とは湯浅にとって、ＤｅＮＡの三嶋や中日の福のこと。病を乗り越えるために、何度も力をもらった存在だ。

１０月７日、鈴木翔の病気が公表された。知人を通じて、連絡先をもらい「助けられることがあれば何でもさせてください」と伝えた。同じ病気とはいえ、症状は人それぞれ違う。「自分がやったこと、試していること、良かったこと、どんどん伝えられればなと思います」。背中を押すという選択肢しかなかった。

自分の経験を伝えることだけでなく、野球をしている姿が励みになることは一番知っている。同じ病から復帰し、投げる姿を見ていなければ、今の自分はいなかったかもしれない。

「本当にあの人たちのおかげで、自分は手術もすぐ決断できました。１軍で投げている姿を見ていたら、自分も絶対大丈夫と思わせてもらった」

次は湯浅が勇気を与える番。例に挙げたのはトミー・ジョン手術だ。病気とケガという違いがあることをわかった上で、今やトミー・ジョンをすれば良くなるというイメージがある。「手術しても完全に治ったというわけではないので、難しいんですけど。自分たちが活躍すれば、なっても大丈夫と思える」。だからこそ、マウンドに立ち続けたい。

そういう意味でも日本シリーズは最高の舞台になる。全国の野球ファンが注目する、ＮＰＢの頂上決戦。２年前の第４戦は同点の八回２死一、三塁で中川をたった１球で二飛。１３９日ぶりの１軍登板は“湯浅の１球”として名場面となった。

ＣＳファイナルＳでは第２戦に１回２／３を２安打無失点。日本シリーズでも強力なブルペン陣の一角として、フル回転が期待される。「（病気をしても）プラスなイメージをつけられるように頑張りたい」という思いを実現するために、また日本シリーズで活躍したい。

鈴木翔だけでなく、ソフトバンクの浜口ら、同じ病気と闘うプロ野球選手は多い。「本当に助け合いながらやれればなと思っている」。湯浅がつながれたバトンを走り届ける。

◇鈴木 翔天（すずき・そら）１９９６年８月１９日生まれ、２９歳。神奈川県出身。１８５センチ、８２キロ。左投げ左打ち。投手。向上、富士大を経て１８年度ドラフト８位で楽天入団。プロ初出場は２０年９月１５日・オリックス戦でリリーフ。２３年には自己最多６１試合に登板。２４年はキャリアハイの２４ホールド。２５年は４６試合で２勝４敗５セーブ、１９ホールドで防御率２．３６。１０月に球団から内視鏡胸椎黄色靱帯骨化切除術を受けたと発表された。