阪神・近本光司外野手（３０）が１９日、ＣＳファイナルＳ突破から気持ちをリセットすることなく、２５日開幕の日本シリーズを迎える意向を示した。２年前の日本シリーズではＭＶＰを獲得したが、再び挑む頂上決戦へ「楽しくいけたらいいかな」と抱負。対戦相手は決まっていないが、レギュラーシーズンでは交流戦などを除いて対戦することがない、パ・リーグ投手陣との対峙（たいじ）を心待ちにした。

猛虎のスイープで最短決着となったセ・リーグとは対照的に、パ・リーグのＣＳファイナルＳは第６戦までもつれることになった。２年ぶりの日本一を懸けて戦う相手がなかなか決まらない現状にも、近本の心はブレることはない。

「結局は自分がどうしたいか、自分がどうやってパフォーマンスが発揮できるかだと思うんで。相手っていうよりは、もう自分との戦いかなとは思ってます」。初戦に乗り込む先が福岡でも北海道でも、準備の過程は変わらない。

シーズン最終戦からＣＳまでは中１２日も空いたが、日本シリーズまでは１週間とあって、「気持ちの面はリセットしないので。期間も短いし」と“戦闘モード”は解除せず。「いつも通りでいいかなと。楽しくいけたらいいかなと思います」。２３年の日本シリーズではＭＶＰに輝いたが、再び頂点を目指す上での心構えを明かした。

ＣＳファイナルＳでは１１打数３安打、打率・２７２だった。初戦ではＣＳの趨勢（すうせい）を決したともいえる三盗を六回に決めて、先制点を演出した。「自分のやりたいことをやってみて、でも初戦の２打席でこれ違うなと思ったんで、その辺から修正して。やっぱり間が空くと難しいなっていうのは感じましたし」。初戦の３打席目にマークしたＣＳ初安打を、足を生かして勝利につなげた。

「（ＣＳはＤｅＮＡ先発が）東、竹田、ケイで、前回の対戦がどうとか、大体のラインがどうとかっていうのはあるんで。新しい面白さっていうのは、自分の気持ちの面でしかないですけど、次はその楽しさはある」

“未知の敵”と向き合えることも、日本シリーズの醍醐味（だいごみ）と捉える。対戦経験の少ない好投手を撃破してこそ、頂への道が開かれる。対峙（たいじ）するのがソフトバンクでも日本ハムでも、セ・リーグ王者のリードオフマンとして責務を果たす。