阪神戦のワンシーンを深掘りする企画「球影」。15日のDeNAとのCSファイナルS第1戦にスポットを当てる。6回1死三塁、森下翔太外野手（25）の先制打に続き、なお一、三塁から奪った「2点目」の舞台裏を、当事者たちが解説した。 （取材・構成＝八木 勇磨）

藤川監督が昨秋から唱え続ける「凡事徹底」を、白熱の短期決戦でも貫ける。だから虎は強い。ファイナルS第1戦、両軍無得点の6回1死三塁から森下の中前適時打で先制し、佐藤輝が中前打でつなぎ一、三塁を築いた。続く大山は三ゴロ。三塁線を襲う打球を筒香が倒れ込みながら逆シングルで捕球し、捕手・山本へ。三塁走者・森下は憤死に思われたが、粘りの“逃走”で貴重な2点目を誘発した。

「（佐藤）輝さんの動きまでは見えてなかったですが、“このぐらい粘れば輝さんは三塁に行けるだろう。ホーム側に逃げれば行けるだろう”と考えた」

このとき、筒香の投げづらさを招くべく、山本までの送球ラインと自身の走路を重ねてもいる。筒香―山本―筒香で最後は挟殺死も、三本間の1・5往復は一塁走者・佐藤輝の進塁タイムを稼ぐには十分だった。二進した佐藤輝は、二塁を回ったところで森下、筒香、山本の動きを凝視。筒香が森下を本塁方向へ追い始めた瞬間に三塁へ発進。後輩のタッチアウトの直後、筒香が佐藤輝に意識を移す頃には、頭からベースへ飛び込んでいた。

「本当は（打者走者の）大山さんも二塁に行けるくらいまで粘れれば良かったけど、最低限のことはできた」

うなずく森下。2死一、二塁ではなく、一、三塁となったことで、続く小野寺のメンタルにもプラスの変化が生まれた。ヒットゾーンが広がるからだ。

一、二塁なら、DeNAの外野陣は「二塁走者の生還阻止」へ前進守備を敷くが、一、三塁なら「一塁走者の生還阻止」へ長打警戒のシフト（外野やや深め）に変わる。5回無死一塁で中川の代走として出場した27歳の、ポストシーズンのキャリア初打席。今季19試合出場で2年間打点がない男の生き残りが懸かっていた。「前進守備だと（遠くに飛ばそうと）打席で力んでしまっていた」と苦笑いした伏兵は、東の外角フォークをコンパクトに右前へ運ぶ。打球は蝦名の正面。前進守備なら二塁走者の生還は無理だったろう。小野寺は言う。

「後から出て行く選手にとっては、安打だけが“正解”の場面。（佐藤輝が）三塁に行ってくれて良かった」

逆のパターンが翌16日の第2戦で起きた。2―3の8回1死二、三塁。山本の三ゴロを捕球した佐藤輝は、捕手・坂本との迅速な挟殺で三塁代走・神里を刺し、二塁走者・筒香の三進を阻んだ。直後、起死回生の同点打を放った4番は第1戦の好走を「一つ一つ大切にしていきたい」と回想し、第2戦の好守を「二塁走者を三塁へ進ませなかったので良かった」と語った。一つでも先の塁を狙い、敵の進塁は防ぐ。当たり前のプレーを当たり前にこなした猛虎の勝利は、必然だったのだ。