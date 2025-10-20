阪神の岩崎優投手（34）が19日、25日から始まる日本シリーズ（S）への決意を本紙に明かした。リーグ優勝2度、日本一を1度経験している左腕は、2000年以降では日本選手として最多タイとなる4度目の胴上げ投手を目指す。現役時代の藤川球児監督（45）が度々口にし、受け継いできた言葉である“フィニッシュストロング（力強く終われ）”。いま一度、胸に刻み、あと4勝をつかみにいく。

最後まで強くあり続ける。ぶっちぎりのリーグ優勝に続き、クライマックスシリーズ（CS）ファイナルステージ（S）を突破しても、まだ道半ば。岩崎は揺るがぬ決意とともに、日本Sでも歓喜の瞬間をつかみに行く。

「もう本当に最後なので。勝っても負けても強く終われるように…と思います」

指揮官の現役時代から、何度も聞かされてきた言葉がある。“フィニッシュストロング（力強く終われ）”。メジャーリーグのカブス在籍時、投手コーチを務めていたクリス・ボジオ氏から授かったという。感銘を受けたのは岩崎も同じ。だからこそ、球児マインドをいま一度、胸に刻み、パ・リーグ覇者との対決へと向かう。

「もうここまで来たらね、やるしかないので。やるだけでしょ」

頼れる守護神は自らを奮い立たせるように、言葉に力を込めた。DeNAとのCSファイナルSは無傷の3連勝で突破。初戦と第3戦は9回のマウンドを託され、ともに3者凡退に封じ込めた。53試合に登板したレギュラーシーズンでは31セーブをマーク。フル回転してブルペンを支えてきた中で疲労もピークを迎えているが、一歩も引くつもりはない。

前回日本一に輝いた23年の日本Sは、オリックスとの関西ダービーだった。京セラドームは敵地とはいえ、甲子園大会期間中にはホームゲームを開催。慣れ親しんだ球場の一つで、左腕は「そんなビジター感はなかった」と振り返る。今回の頂上決戦はビジターからのスタート。ソフトバンク、日本ハムのどちらが勝ち上がっても敵地へのなじみは薄いが「やっぱり迎え入れる感じとは違うと思う。また違った感じなんじゃないですかね」と冷静に見据えた。

これまでリーグ優勝2度、日本一を1度経験。4度目の胴上げ投手となれば、2000年以降では日本投手として最多タイとなる。「（ブルペンの雰囲気は）いいと思います。ビジターから始まるんで、しっかり向かっていく気持ちでやっていきたいと思います」。“フィニッシュストロング”を貫いた先には、きっと最高の景色が待っている。 （山手 あかり）

○…岩崎（神）は23、25年のリーグ優勝と23年の日本シリーズ優勝の3度、胴上げ投手（＝優勝が決まった試合の終了時点で登板していた投手）を経験。今回の日本シリーズで4度目なら、00年以降ではサファテ（ソ）の5度に次ぎ、森唯斗（ソ、現DeNA）の4度に並ぶ日本投手最多になる。