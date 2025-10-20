「フェニックス・リーグ、オリックス０−０阪神」（１９日、アイビースタジアム）

磨き上げた武器で試運転はバッチリだ。育成の阪神・伊藤稜投手は先発して５回２安打無失点と好投。「試したいことを試せた」と手応え。テーマとして掲げていたツーシームは納得の出来だった。

初回先頭の大里に中前打を浴びたが、後続はしっかりと断ちきり無失点でスタート。さらに二回は３人で抑えた。三回、四回、五回も走者を出しながら三塁を踏ませない粘りの投球。三振は一つとまだ良化の余地はあるが、「落ち球で空振りを取れてるところはあった」と一定の収穫を得た。

この日は直球主体の投球だったが、出来に不安があり、今季、投げていなかったツーシームを何球か織り交ぜた。「フェニックスは試すのに良い機会。もっと簡単に打ち取れたらテンポ良く、球数も少なくいけると思って投げてみた」。実際に問題なく抑えてみせた。

登板間隔は空いたが、「今日投げたかったツーシームとかをしっかりできた。左右と内外の練習もできた」とＳＧＬで充実の時間を過ごした。「いろいろ試しながら。１１月のキャンプでも試したい」。来季に向け、実用的な球種がひとつ増えそうだ。