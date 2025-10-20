もらい泣きしたファンの方も多かったと聞く。16日のテレビ朝日系「報道ステーション」で放送された元阪神で社会人野球の三菱重工Westに所属する北條史也の特集。阪神時代の同僚で、23年に亡くなった横田慎太郎さんへの思いや、野球を続けている理由を涙を流しながら語っていた。

その中で横田さんが亡くなる直前の時間に、北條が目を覚ましていたというエピソードがあった。16年に1、2番コンビで開幕スタメンに名を連ねた高山（現オイシックス）、板山（現中日）も同じ時刻に目を覚ましており、実は私もそうだった。当時、北條に私の体験を伝えると「え？マジすか…。今、鳥肌立ってますよ」と驚いたのち「ヨコ、あいさつに来てくれたんですね。これは間違いないですね」と遠くを見つめていた。

特集では横田さんの壮絶でありながらも光輝いた生涯を描いた映画「栄光のバックホーム」（11月28日公開）にも触れている。北條も主要人物として登場し、俳優・前田拳太郎が熱演。北條は自身が使っていたバットやトレーニングウエアを貸し出して撮影協力するなど、「めちゃくちゃ楽しみにしています」と公開を心待ちにしている。

そして、北條にも大一番が迫っている。28日に京セラドームで開幕する社会人野球日本選手権。三菱重工Westの中心選手として30日の東邦ガス戦で初戦を迎える。

「ヨコの分も…という思いはずっと変わらないですし、自分が野球を続けている原動力です。あいつの分までグラウンドで大暴れしたいです」。“弟分”の力も借りて、28年ぶり2度目の頂点を目指す。 （遠藤 礼）