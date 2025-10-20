来年１月４日に新日本プロレスの東京ドーム大会でデビューする東京五輪柔道男子１００キロ級金メダリストのウルフ・アロン（２９）が１９日、都内で取材に応じた。対戦相手が“極悪レスラー”ＥＶＩＬに正式決定し「残り２カ月ちょっと、対戦相手に全集中で気合を入れて準備していきたい」と改めて決意を込めた。

１３日の両国大会で、悪徳集団ハウス・オブ・トーチャー（ＨＯＴ）の介入も受けてＮＥＶＥＲ王者に輝いたＥＶＩＬの横暴に怒り、ウルフはリング上に乱入。ＨＯＴメンバーを柔道技で蹴散らし、ＥＶＩＬ戦を直訴したことで因縁が生まれた。ウルフは「ＥＶＩＬの得意技“ＥＶＩＬ”は柔道の大外刈りと似た形」と断言。「プロレスキャリアでは全く歯が立たないが、柔道の経験と半年間準備してきた自信をぶつけたい。ＨＯＴは何人で来るかわからないので（介入や反則も）想定しないと」と眼光を鋭くした。

この日は柔道の小学生大会「ＶＩＶＡ ＪＵＤＯ！杯」のゲストとして、新日本Ｔシャツを着て参加。「もう新日本の一員なので、看板を背負って皆さんにアピールできたら」と気持ちを新たにした。