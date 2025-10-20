「女子ゴルフ・富士通レディース・最終日」（１９日、東急セブンハンドレッド＝パー７２）

首位から出た木村彩子（２９）＝コンフェックス＝が６バーディー、２ボギーの６８をマークし、通算１２アンダーで３年ぶりのツアー２勝目を飾った。３年前の賞金で購入した高級外車をすぐ手放した失敗を教訓に、次の新車購入のノルマである３勝目に視線を向けた。４打差の２位に高橋彩華、神谷そら、桑木志帆が並んだ。木村、高橋とともに首位から出た渡辺彩香は７４と崩れ、通算６アンダーで６位。渋野日向子は４０位だった。

木村はウイニングパットを決め、両手を突き上げた。「カメラマンがどこにいるかを確認して、ポーズを取りました」。緊張で眠れなかった前夜に考案したといい「ちょっとダサいかも。慣れていなくて」と照れくさそうに笑った。

パー３で３バーディーを奪った。４番は４メートル、８番は５Ｗで３０センチにつけ、１３番は５メートルを決めた。１日目の後、南秀樹コーチにフォローを出すよう指摘され、パットが改善。自慢のショットとかみ合った。

２０２２年「アース・モンダミン・カップ」ではホールアウト後に後続が伸びず、初優勝が転がり込んだ。今回は首位で並ぶ高橋、渡辺との最終組で勝利。「競っている中で集中できた」と胸を張った。

３年前の賞金５４００万円でＢＭＷ Ｍ８・クーペを２０００万円超で購入。しかし「キャディーバッグもそんなに入らないし、職業柄向いていない。半年で売って大赤字。母にメチャクチャ怒られた」と苦笑した。母・美保さんと「３勝したら」新車購入が許される約束を交わしている。ＳＵＶ車のマセラティに戻しているが「大きくて派手なのが好き。ＳＵＶのランボルギーニ、めっちゃ高いけどフェラーリもカッコイイ」と３勝目を見据えた。

今季は１９９５年度生まれの堀琴音、柏原明日架、永峰咲希が優勝。「同級生に続きたかった」。来月迎える３０歳の誕生日を前に「上達している実感はある。息の長い選手になりたい」と誓った。

◇木村 彩子（きむら・あやこ）１９９５年１１月２日、大阪府枚方市出身。小学２年時に父の転勤で千葉県へ。１０歳でゴルフを始め、聖徳大付属女子高を卒業した。２０１５年に２度目の挑戦でプロテストに合格した。２２年のアース・モンダミン・カップでツアー初優勝。今季は開幕戦のダイキン・オーキッド・レディースで２位に入るなど、今大会前まで８回のひとけた順位を記録していた。１５５センチ、５０キロ。