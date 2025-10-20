「ＣＳパ・ファイナルＳ・第５戦、ソフトバンク１−７日本ハム」（１９日、みずほペイペイドーム）

つながれたバトンを落とすわけにはいかない。投手陣一丸の逆王手だ。先発を託された日本ハム・古林睿煬投手が借りを返す快投を見せる。「先発した４人の投手の方々にいろいろ情報をいただいた」。達、福島、伊藤、北山から得た生きる“教科書”を参考に腕を振った。

初回から全力だった。２死三塁で４番・柳田をフルカウントから１５７キロの直球で空振り三振。感情のままにほえた。優勝争いのヤマ場だった９月１８日は同じ球場で、救援で１／３回を２安打２失点。敗戦投手となっていたが、先発でリベンジした。

４回２／３を２安打無失点。加藤投手コーチも「想定以上」とたたえる快投で、２番手・山崎につないだ。勝ち投手となった左腕は、五回２死二塁での出番も想定済みだった。慣れない中継ぎでの起用が続くが、「今、チームに勢いがあるので。雰囲気がいいので、いい感じで投げられています」と１回１／３を無失点と流れを切らさなかった。

３番手・加藤貴は１死から山川にソロ本塁打を被弾するも、その後は落ち着いてピシャリ。レギュラーシーズンでは先発だった３投手で７回までつなぐと、上原−田中と第１、２戦で失点を許していたリリーバーが無失点でやり返した。

５試合とも３失点以下と投手陣の安定感が光る。女房役の田宮は「点差が離れていても僅差のイメージで、ずっと守っていました」と表情を引き締める。ソフトバンク打線の勢いを止めてこそ加速する大航海。さぁ下克上へ、あと１勝だ。