「ＣＳパ・ファイナルＳ・第５戦、ソフトバンク１−７日本ハム」（１９日、みずほペイペイドーム）

「２０２５ パーソル クライマックスシリーズ パ」はファイナルステージ（６試合制）の第５戦が行われ、レギュラーシーズン２位の日本ハムがリーグ連覇のソフトバンクに７−１で快勝し、３連勝。対戦成績を３勝３敗とし、日本シリーズ進出へ逆王手をかけた。ＣＳ史上、２位以下球団がファイナルＳで０勝３敗（優勝球団へのアドバンテージ１勝を含む）の状況から３連勝して逆王手としたのは史上初となった。

歓喜を爆発させたロッカーのお祭り騒ぎが、裏の通路にまで響いた。３日連続で報道陣の前を足早に通過した新庄剛志監督は、いたずらっぽい笑みを浮かべながら人さし指を立て「ワンモア！」と４度繰り返した。王者を堂々となぎ倒し、ＣＳ史上初となる０勝３敗（アドバンテージ含む）からの逆王手。奇跡の大逆転へ、文字通りあと１勝だ。

負ければ終わりの戦いでも、選手はのびのびと新庄野球を体現した。四回は無死一、二塁から郡司がバントの構えで揺さぶり、四球を選んで満塁に好機拡大。清宮幸の一ゴロの間に泥くさく先制点を奪うと、田宮の左犠飛を挟み、２死一塁からエンドランが決まって万波の左前打で一、三塁。矢沢の適時二塁打で３点目と、畳み掛けた。

五回は１死満塁から清宮幸の２点二塁打で５点差とした直後、１死二、三塁から田宮がスクイズを決めて６点目。二走は本塁で憤死して２ランスクイズとはならなかったが、持ち味の策を連発して試合の流れを決定づけた。

四、五回ともにレイエス、郡司の連続四球で広げた好機。２打席連続で直後に仕事をして３打点の清宮幸は「明らかに（レイエスと）勝負を避けていた。もうこっちのペースだなと思いました」とうなずいた。

硬さが目につく王者とは対照的に、挑戦者の笑顔と明るさが際立つ。ヒーローインタビューを終えた古林睿煬はロッカーで仲間にあおられ、前日のレイエスに続いて軽いダンスを披露。清宮幸は「もう失うものはないというか。本当にロッカーやベンチの雰囲気もすごくいい」と証言し、レイエスは「ホークス、メッチャ、ナーバス。ワンモア！」と、満面の笑みで引き揚げた。

連敗発進で追い込まれた第２戦の試合後、新庄監督は「４つ勝ったらね、またドラマ起こるんで、これもまた面白い」と不敵に笑っていた。完全に相手をのみ込み、予言的中に突き進んでいる。

がけっぷちからの４連勝で日本シリーズ進出となれば、もちろんＣＳ史上初だ。シャンパンファイトの手配も完了。田宮は「もう勝つだけ」と意気込んだ。“新庄チルドレン”たちが４年目の集大成へ、誰も見たことのないドラマを完成させる。

◆史上初！０勝３敗から逆王手！ ＣＳ史上、２位以下球団がファイナルＳで０勝３敗（相手の優勝球団へのアドバンテージ１勝を含む）の状況から３連勝して逆王手としたのは今回の日本ハムが初。３勝先取制だった２００５年プレーオフの第２Ｓではソフトバンクが０勝２敗から逆王手して第５戦でロッテに敗戦。この年はプレーオフを制した球団がシーズン優勝でアドバンテージ制はなし。また、１２年のセ・リーグではＣＳファイナルＳで優勝球団の巨人が初戦から３連敗してアドバンテージによる１勝３敗の状況から３連勝。

◆下克上突破なら日本一… ２００７年から開催されたＣＳでパ・リーグの下克上突破は３例あり、いずれも日本一となっている。過去３例のパ・リーグＣＳ下克上突破は１０年・ロッテ（シーズン３位）、１８＆１９年・ソフトバンク（共に同２位）で、いずれも日本シリーズを制した。さらに０４〜０６年のプレーオフでも０４年の西武と０５年・ロッテがいずれもシーズン勝率２位から同１位だったダイエー（ソフトバンク）を下し、そのまま日本一となっている。ちなみにセ・リーグで２位以下球団のＣＳ突破は０７年・中日（２位）、１４年・阪神（２位）、１７＆２４年・ＤｅＮＡ（いずれも３位）の４例。そのうち、日本一は０７年・中日と２４年・ＤｅＮＡの２例。