「秋季高校野球近畿大会・１回戦、大阪桐蔭７−１市和歌山」（１９日、さとやくスタジアム）

１回戦３試合が行われ、大阪桐蔭が市和歌山を７−１で下して初戦を突破した。４番・谷渕瑛仁内野手（２年）がサイクル安打を達成する活躍で大勝に貢献した。近江は市尼崎を９−１、天理は彦根東を７−０で、ともに七回コールド勝ちで破った。

場内のどよめきに包まれながら谷渕は軽快にダイヤモンドを一周した。九回先頭、変化球を豪快に振り抜き、右翼芝生席に運ぶソロ。「全く意識していなかった。ホームにかえって知りました」。ベンチの仲間に教えられてサイクル安打達成に気づき、満面の笑みでハイタッチを交わした。

三回１死一塁で左中間への適時二塁打を放つと、五回１死は鋭い当たりで右前打、七回は右翼越えの三塁打をマークし、最後はアーチで締めた。

本塁打以外の３安打は来秋ドラフト上位候補で最速１５１キロを誇る市和歌山・丹羽涼介投手（２年）の直球を捉えた。「近畿を代表する投手」と西谷浩一監督（５６）も実力を認める右腕から快音を響かせた。

練習では今秋ドラフト候補で、前チームのＷエースだった森陽樹、中野大虎と対戦。「いつも全力で投げてくれる」と先輩右腕が投じる一級品の球筋を目に焼き付けた成果だった。

今秋から初めてベンチ入り。広角に打ち分ける勝負強い打撃を評価され、大阪府大会中から４番を任せられるようになった。今春センバツでは大阪勢が９８年ぶりに出場０校。大阪桐蔭は６年ぶりに春夏甲子園出場を逃した。「甲子園に出て日本一になってこそのチーム」と谷渕。自身のバットで名門の威厳を取り戻す。

◇谷渕 瑛仁（たにぶち・えいと）２００８年６月１４日生まれ、１７歳。高知県高岡郡四万十町出身。１７７センチ、７７キロ。右投げ左打ち。小学１年からソフトボールを始め、中学から野球に転向。窪川中では宇和島ボーイズでプレーして主に捕手を務めた。大阪桐蔭では２年秋からベンチ入り。憧れの選手はオリックス・森友哉。