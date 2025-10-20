ＳＴＡＲＴＯ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴの所属アーティストが、大みそかの「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦」（後７・２０）に出場する方向で最終調整されていることが１９日、分かった。創業者の故ジャニー喜多川氏の性加害問題を受け、ＳＴＡＲＴＯ勢の出場は２０２２年を最後に途絶えていたが、３年ぶりに出場する可能性が高まった。

ＳＴＡＲＴＯ社を巡っては２３年にジャニー氏の性加害問題が表面化し、同年９月からＮＨＫが同社所属タレントの新規起用を停止。紅白への出場が４４年ぶりにゼロに。ＳＴＡＲＴＯ社の被害者への補償と再発防止の取り組みを経て、同局は昨年１０月に所属タレントの起用再開を発表したが、ＳＴＡＲＴＯ社との協議の結果、昨年も紅白出場なしで交渉が終結した。

だが、今年に入り状況は変わりつつある。同局の音楽番組「うたコン」や「Ｖｅｎｕｅ１０１」に同社所属グループが出演。音楽番組だけでなく、ドラマにおいても同社所属の佐野晶哉（２３）が２６年前期の連続テレビ小説「風、薫る」に出演することが発表されている。

ＮＨＫは、紅白出場アーティストを選ぶ基準に「今年の活躍」「世論の支持」「番組の企画テーマに合うか」を挙げている。１６日の定例会見で、同局は「基準にＳＴＡＲＴＯ社のアーティストが合えば、というところも含めて検討している」と前向きな姿勢を示した。ＳＴＡＲＴＯ社はスタジアムやドームを埋めるアーティストを多数抱えており、民放各局で冠番組を担当するなど、活躍が目覚ましい。ＮＨＫとの関係修復が急速になされる今年、３年ぶりの出場へ機は熟している。