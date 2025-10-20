巨人・丸佳浩外野手（３６）が１９日、通算２０００本安打まで残り７１本として迎える来季に向け、定位置争いを一から勝ち抜く覚悟を示した。今季は８月にサイクルヒットを達成するなど外野の一角で９０試合に出場も「個人的には全然もう、ショボイの一言。阪神に独走を許してしまった１つの原因でもある」と厳しく自己採点。自ら“ライバル”となる若手の名前を挙げ、再スタートへの決意を語った。

閑散としたＧ球場の室内練習場に、丸の打球音が響いた。調整が一任されるベテラン野手では一番乗りで１８日から本格的に再始動。今季は８７安打を重ね、名球会入りへいよいよカウントダウンに入ったが「あと１ケタとかなら実感もあるでしょうけど、全然ないです。試合に出られるかどうかもわからない立場だし。またね、来シーズンは競争になってくる」と強い危機感をにじませた。

右足の故障で２か月出遅れた今季。長年、軸を担ってきた男が不在となった外野では、若い力が台頭し始めた。「（中山）礼都だったりとか、最後ね、ジョージ（佐々木）とかもそうですし。（若林）楽人とか、イキのいい選手と競争してしっかりとしたものが出せるように」と若手の名前を次々に挙げた背番号８。チームと自身の現状を冷静に分析しているからこそ、闘争心は激しく燃えている。

スタメンをつかめば残り１１本の通算３００本塁打、同５６打点の通算１０００打点も十分に射程圏内だ。長野の引退で現状ではチーム最年長外野手となった３６歳は「しっかりと、スタートで使ってもらえるような準備をしていきます」。まだまだ、ヤングＧに負けるつもりはない。（内田 拓希）