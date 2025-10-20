史上４人目の日米通算２００勝を達成した巨人・田中将大投手（３６）が１９日、移籍１年目を総括し、現在の心境を激白した。シーズン終了後、初めてＧ球場で自主練習を行い、節目のプロ２０年目に向けて再始動。３勝４敗に終わった悔しさを胸に「抑えられるところを証明していかないといけない。投げるなら、勝ちたい」とさらなる進化を誓った。また、田中将の１年を投手担当の堀内啓太記者が「見た」。

右肩上がりでシーズンを終えたように映った。９月１５日のＤｅＮＡ戦、同３０日の中日戦で移籍後最長６回２失点。ＣＳ前最後の調整登板も宮崎で４回０封５Ｋ。結果的にこれが今季ラス投となったが、トレーナー、データ班らスタッフは完全復活の「途中」だと判断している。３６歳の田中将自身もそれは耳にしており「コンディション含めて今が一番元気なんじゃないか」と手応えを語る。

楽天で１９７勝目を挙げてから２００勝達成まで７６６日。時間はかかったが、巨人で久保巡回投手コーチと出会い、低迷の原因だったフォームを解体。矯正を続けながら実戦で投げ続けた。追い求めてきた球の角度、球威を取り戻し始めたところで１９年目は終わった。来季、白星を重ねていく可能性は十分あると見る。

２３年に４勝８敗と苦しんでいた菅野に寄り添い、２４年の１５勝３敗へと導いた久保コーチは９月下旬、投球動作を今一度分析しながら「まだまだマー君の体はへたってない。ここから３年ぐらいはヒュっと（勝つ）」と断言していた。挑み続けてきた２００勝の壁をついに破り、違った心持ちで新たな境地へ向かうはず。本人に一切満足感がないように、目指す完成形はまだ先だろう。