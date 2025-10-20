右足首手術からの早期復帰を目指す広島・中村奨成外野手（26）が、来季の全試合出場に意欲を見せた。自身最多104試合の出場を果たした今シーズン終了後に「右陳旧性足関節内果骨折」と診断され、7日に「遊離体摘出術」を受けていた。きょう20日に抜糸を行い、あす21日からリハビリを本格化させる構え。かねて抱えていた右足の不安材料を取り除き、来季へと向かう。

右足首の手術を終えた中村奨が、着々と復活ロードを歩んでいる。10月中旬から廿日市市の大野練習場でリハビリを開始。来季を前に、不安材料を取り除き、身も心もスッキリしていた。

「少しでも（右足首の）不安材料がなくなれば、それはそれでいいかなと思うし、体的にも不安なくできればいいかなと思う」

かねて右足痛に悩まされており、今季は出場機会が多くなったことで負担も増えていた。原因は右足首の骨片（遊離体）。シーズン終了後に広島市内の病院で「右陳旧性足関節内果骨折」と診断され、7日に「遊離体摘出術」を受けた。4日ほど入院した後、既に自力歩行ができるまでに回復。きょう20日に抜糸する予定で、あす21日から徐々にリハビリの強度を上げていく。

「僕も初めての手術なので分からないですけど、早く治すに越したことない。12月ぐらいには100％で（いけるように）。治して早く（バットを）振りたい」

11月の秋季キャンプ参加は見送りとなる予定だが、早期復帰に意欲を示した。今季は自身最多104試合に出場して打率・282、9本塁打、33打点はいずれもキャリアハイ。夏場以降は1番に定着し、切り込み隊長として飛躍したが、来季は万全の状態での全試合出場を見据えた。

「今年104試合に出させてもらって、来年は143試合出たいというところ（気持ち）が出てきた。来年はこれ（今季）以上の成績を残さないといけない。（今季）いいものが出た中で、さらにレベルアップできるようにしたい」

戦いは既に始まっている。新井監督は「今年は奨成がきっかけをつかんだけど、彼がまた来年やれるかと言ったら、そこは未知数。まだ計算できる選手ではない」とレギュラー確約には至っていない。外野の定位置争いにはベテランの秋山、末包、大盛に加え、内野手登録の佐々木、内田らも参戦。指揮官から確かな信頼を勝ち取るためにも、進化を求め続ける。