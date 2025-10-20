µþ²¦7000·Ï¡ÖKTR¡×¼ÒÌ¾¤ÎµìÅÉÁõ¼ÖÎ¾¤Ï10/28±¿¹Ô³«»Ï¡ª¡ÖÉü¹ïµÇ° D·¿¹Å·ôÉÕ¤µÇ°¾è¼Ö·ô¡×¤Ï10/23¤«¤é¸ÂÄêÈ¯Çä¤ò³«»Ï
µþ²¦ÅÅÅ´¤Ï¡¢±¿¹Ô³«»Ï¤«¤é40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿ÄÌ¶ÐÅÅ¼Ö¡Ö7000·Ï¡×¤Î1ÊÔÀ®¤ò¡¢2002Ç¯°ÊÁ°¤ÎµìÅÉÁõ¡Ö¥¢¥¤¥Ü¥ê¡¼¡ß¥¨¥ó¥¸ÂÓ¡×¤ËÉü¹ï¤·¡¢2025Ç¯10·î28Æü¤«¤é±¿¹Ô¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÉü¹ï¤Ç¤Ï¡¢µì¼ÒÌ¾¡Öµþ²¦ÄëÅÔÅÅÅ´¡×¤ÎÎ¬¾Î¤Ç¤¢¤ë¡ÖKTR¡×¤Î¼ÒÌ¾ÈÄ¤âÃé¼Â¤ËºÆ¸½¡£±¿¹Ô³«»Ï¤«¤é40¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡¢±ýÇ¯¤ÎÇÛ¿§¤òµá¤á¤ëÀ¼¤ËÅú¤¨¤¿Éü¹ï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î±ýÇ¯¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÅ»¤Ã¤¿¼ÖÎ¾¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢D·¿¹Å·ô¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿µÇ°¾è¼Ö·ô¤ÎÈ¯Çä¤â10·î23Æü¤«¤é¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
½é¤Î¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹À½¼ÖÂÎ¡Öµþ²¦7000·Ï¡×
µþ²¦7000·Ï¤Ï1984Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿µþ²¦Àþ¤ÎÄÌ¶ÐÅÅ¼Ö¤Ç¡¢Æ±Àþ¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹À½¤Î¼ÖÂÎ¤òºÎÍÑ¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤Ó¤Ë¤¯¤¯ÂÑµ×À¤¬¹â¤¤¤³¤È¤«¤éÄ¹¤¯»È¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅÐ¾ì¤«¤é40Ç¯°Ê¾å¤¬·Ð¤Ã¤¿¸½ºß¤â¡¢À©¸æÁõÃÖ¤ÎVVVF²½¤ä¹ÔÀèÉ½¼¨´ï¤ÎLED²½¡¢¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥ê¡¼ÀßÈ÷¤ÎÀ°È÷¤Ê¤É¡¢»þÂå¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿²þÎÉ¤¬Â³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
±ýÇ¯¤Î¥Õ¥¡¥ó´¶ÎÞ¡ª¡ÖKTR¡×¤Èµì½ñÂÎ¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥×¥ì¡¼¥È¤¬Éü³è
µþ²¦ÄëÅÔÅÅÅ´¤Ï1948Ç¯¡¢µþ²¦ÅÅµ¤µ°Æ»¤ÈÄëÅÔÅÅÅ´¤òÅý¹ç¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¼ÒÌ¾¤Ç¡¢±Ñ¸ìÌ¾¡ÖKeio Teito Electric Railway¡×¤ÎÆ¬Ê¸»ú¤ò¤È¤Ã¤¿¡ÖKTR¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£1998Ç¯¡¢²ñ¼ÒÀßÎ©50¼þÇ¯¤òµ¡¤Ë¸½ºß¤Î¡Öµþ²¦ÅÅÅ´¡×¤Ë¼ÒÌ¾¤¬ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎÉü¹ï¤Ç¤Ï¡¢³°Áõ¤Î¥¢¥¤¥Ü¥ê¡¼¡ß¥¨¥ó¥¸ÂÓ¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢µì½ñÂÎ¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥×¥ì¡¼¥È¤äµì¼ÒÌ¾¡¦µþ²¦ÄëÅÔÅÅÅ´¡ÊKTR¡Ë¤Î¼ÒÌ¾ÈÄ¤âÀ½ºî¤·¡¢1980¡Á90Ç¯Âå¤Îµþ²¦Àþ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òºÙÉô¤Þ¤ÇºÆ¸½¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Éü¹ï¼ÖÎ¾¤Î±¿¹Ô¶è´Ö¤Ïµþ²¦ÀþÁ´Àþ¤Ç¡¢±¿¹Ô³«»Ï¤Ï10·î28Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤éÅöÌÌ¤Î´Ö¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µÇ°¾è¼Ö·ô¤ÏD·¿¹Å·ô¡ª
¤³¤ÎÉü¹ï¤òµÇ°¤·¤¿µÇ°¾è¼Ö·ô¤Ï¡¢A5²£·¿¤ÎÆÃÀ½Âæ»æ¤Ë¡¢µþ²¦Àþ¡¦°æ¤ÎÆ¬Àþ¤Î°ìÆü¾è¼Ö·ô¡ÊÂç¿ÍÍÑ¡¦¾®»ùÍÑ ³Æ1Ëç¤ÎD·¿¹Å·ô¡Ë¤È¡¢¼Ö¹æ¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼1Ëç¡ÊÁ´10¼ï¥é¥ó¥À¥à¡Ë¤ò¥»¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¡£
È¯Çä¤Ï10·î23Æü¤«¤é¡¢²Á³Ê¤Ï2000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¢¸ÂÄê3000¥»¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
È¯Çä±Ø¤Ï¡¢¿·½É¡ÊÀ¾¸ý¡Ë¡¦ÌÀÂçÁ°¡¦ºù¾å¿å¡¦ÉÜÃæ¡¦¹âÈ¨ÉÔÆ°¡¦µþ²¦È¬²¦»Ò¡¦µþ²¦Â¿Ëà¥»¥ó¥¿¡¼¡¦¶¶ËÜ¡¢½ÂÃ«¡¦µÈ¾Í»û¤Î·×10±Ø¡¢Í¸ú´ü´Ö¤Ï10·î28Æü¤«¤é2026Ç¯3·î31Æü¤Þ¤Ç¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
µþ²¦7000·ÏÉü¹ïÅÉÁõ¼ÖÎ¾¤Ï¡¢10·î28Æü¤«¤éµþ²¦ÀþÁ´Àþ¤Ç±¿¹Ô¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£40Ç¯¤ÎÎò»Ë¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¤³¤Î¼ÖÎ¾¤Ï¡¢¡ÖKTR¡×¤Î¼ÒÌ¾ÈÄ¤äÅÁÅý¤Î¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤Ê¤É¡¢ºÙÉô¤Ë¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤ê¤¬¸÷¤ê¤Þ¤¹¡£10·î23ÆüÈ¯Çä¤ÎµÇ°¾è¼Ö·ô¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤ÎµÇ°´ë²è¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢µþ²¦Àþ¤ÎÎò»Ë¤ò´¶¤¸¤ëÎ¹¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
