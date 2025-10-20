「弾道がヤバかった」アシストした佐野海舟が証言！ パラグアイ戦で衝撃ミドルを叩き込んだ小川航基が明かす“足を振る”という意識の変化【現地発】
パラグアイ戦（２−２の引き分け）の豪快ミドル弾、そしてブラジル戦（３−２の勝利）の歴史的勝利の余韻がまだ少し残るなか、日本代表ストライカーの小川航基（NEC）は10月18日のトゥエンテ戦に先発し、65分間プレーした。「50分と言われていたんですけれど」と予定より15分間長くプレーした彼は62分、味方のクロスに対し「当てれば１点」というタイミングでゴール前に飛び込んだが、かすかにボールをスパイクの爪先に触れるのが精一杯だった。試合は３−３の引き分けに終わった。
NECはミドルシュートを打つより、チームとして相手を崩し切ることで得点効率を高める戦術を採っている。９節を終えた時点でNECのゴール数は25。これはPSVの27ゴールに次ぐオランダリーグ２位の数字だ。それでも小川は41分、チーム戦術に逆らうかのようにミドルシュートを打ちに行った。
「あの場面、サイドにひとりいた（のでパスを繋げたの）かな、と思うんですけれど、パラグアイ戦で決めたということもあって、『（足を）振る』という意識がありました」
パラグアイ戦の成功体験が、小川に積極的なミドルシュートを打たせた。
チームメイトのMF佐野航大はパラグアイ戦後、兄である佐野海舟（マインツ）に連絡したという。
「兄ちゃん、（小川のゴールを）アシストしたじゃないですか。後ろから見ていて『弾道がヤバかった』と言ってました。すごかったです」（佐野航大）
そんな佐野のコメントを紹介すると、小川は言った。
「キーパーにとって、思ったより無回転だったので弾き切れなかったと思います。あれも僕の得意なパターン。ミドルシュートを決められる自信はあるので。どんどんああいうシーンを作っていければ、“ペナ外”からのシュートも自分のストロングになって、得点パターンが増えると思います」
“代表”で12試合10ゴールという素晴らしいスタッツを残す小川にとって、パラグアイ戦は国内初先発＆初ゴールだった。
「小さい時から日本代表の試合をスタジアムに行って見てきて、『こういうところでやれたらな』と思ってました。国内でスタメンとして初めてプレーして点を取れたのは、感慨深いものがありました」
小川の本職はストライカー。しかし、私はシャドーストライカーへの思いを聞くタイミングを探っていた。それというのも、１年半前の彼とのインタビューを読み直すと、「横浜FCではシャドー気味のポジションでプレーしてたので、CBを背負ってプレーするのは久しぶりです」と答えていたからだ。
「おっしゃる通り、日本にいた時はタイミングで相手を外して、足下でボールを受けて叩いたり、相手との競り合いもやりつつ、いろんなことができるタイプでした。オランダに来て相手を背負ったり、身体をぶつけることが求められるのを感じてます。そういったことが自分の武器になれば、さらに前線に起点になれると思います。この２年でそういう意識を高めてきましたが、まだまだ全然。もっと僕は前線で身体を張らないといけない」
ここであらためてパラグアイ戦のミドルシュートを振り返ると、小川は最前線から中盤に降りた状態で佐野海舟のパスを引き出し、瞬時のトラップ＆ターンから迷うことなく右足を振り切っている。シャドーストライカーに求められる理想的な形だったのではないか？
「選手が前線でバッと切り替えて、トランジションしてガチャガチャってなって、自分のところにボールがこぼれそうだな、という意識はあった。それで相手のプレッシャーが掛からない位置でポジションを取るというのは自然にできた。だから受ける前に確認することもなく、スルッと前に向けました」
日本代表もNECも、１トップ・２シャドーシステムを採用している。NECのストライカー陣は層が厚く、トゥベンテ戦では塩貝健人に出場機会が訪れなかった。しかし、ディック・スフローダー監督はリスクの高いサッカーを好むので、負けていれば１トップ・２シャドーの形をどんどん崩して、前線に人数を割くはずだから、小川のシャドーストライカーは考えづらい。
