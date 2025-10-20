「チャンスすら与えられない」「奇妙だ」昨季MVPの日本代表MF、まさかのレギュラー剥奪に地元メディアは困惑「最も重要な選手だったのに…」
田中碧が所属するリーズは10月18日、プレミアリーグ第８節でバーンリーに０−２で敗れた。昨季チャンピオンシップ（イングランド２部）でタイトルを競った同じ昇格組に敵地で屈し、３試合白星から遠ざかっている。
今季初の連敗で４敗目と、目標の残留に向けて流れは悪くなっている。そんな状況を好転させるために、昨季のチームMVPを先発で起用すべきとの声も上がった。
開幕から２試合でスタメンに名を連ねた田中だが、２節アーセナル戦で負傷。続くニューカッスル戦を欠場すると、以降は先発出場がない状態だ。ダニエル・ファルケ監督は、新加入のショーン・ロングスタッフやアントン・シュタッハを主将イーサン・アンパドゥと組ませている。
しかし、専門サイト『Leeds United News』は18日、「リーズがチャンピオンシップで優勝した際に最も重要だったふたり、アオ・タナカとヨエル・ピローのどちらもファルケが考えていなさそうなのは奇妙だ」と報じた。
「プレミアリーグで通用するかどうかはまだ明白ではないが、証明するチャンスすら与えられないことがほとんどになっている。タナカは軽傷で短期間離脱したが、復帰してからまだ先発出場していない。そして４試合で出場41分と、ベンチから投入されることも少ない」
同メディアは「対照的に、シュタッハはすべての試合で先発出場しているが、ウォルバーハンプトン戦で非常に良いパフォーマンスだったことを除き、期待に応えられていない」と、中盤で田中を起用する入れ替えが必要ではないかと主張している。
「リーズはシュタッハの獲得に1990万ポンド（約37億8100万円）を投じた。中盤に創造力を加えるためだった。だが、流れの中で彼はそれをもたらせていない。バーンリー戦でのシュタッハはひどかった。どちらの失点でも責任があった」
「ファルケは彼とアンパドゥ、ロングスタッフでハードワークする中盤をつくってきた。だが、とてもハードワークするものの、強引さや創造力を欠いている。タナカは強く必要とされている前方への推進力をもたらすだろう」
次節、リーズは今季低調なスタートとなっているウェストハムをホームに迎える。田中の７試合ぶりとなるスタメン復帰はあるのか。指揮官の選択が注目される。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
