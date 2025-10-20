「崩壊寸前」予選敗退危機のW杯準優勝経験国、元チェルシー指揮官を招聘へ！リバプール＆アーセナルの“計370億円コンビ”を擁すもまさかの最下位…
北中米ワールドカップの欧州予選で大苦戦しているスウェーデン代表の新監督が決まりそうだ。
スウェーデンメディア『Expressen』は10月18日、先月までプレミアリーグのウェストハムを率いていたグラハム・ポッター氏と「口頭で合意した」と報じた。
「スウェーデンは、新しい代表チームの監督を決定しようとしている。 Expressenに提供された情報によると、スウェーデンサッカー連盟は現在、グラハム・ポッターと口頭合意に達したという。何も予想外のことが起こらなければ、50歳の彼は契約に署名するだろう」
スウェーデン代表は10月のW杯欧州予選は、スイスに０−２、コソボに０−１で連敗。１分け３敗でまさかのB組最下位に転落し、ヨン・ダール・トマソン監督を解任していた。
『SPORTBLADET』は「ポッター氏が代表監督に就任すれば、崩壊寸前のチームを引き継ぐことになる。スウェーデンのスターたちは、ワールドカップ予選で次々と打撃を受け、多くの批判にさらされてきた」と伝えた。
今夏に、ニューカッスルからリバプールへ１億4500万ユーロ（約254億円）で移籍したFWアレクサンデル・イサク、スポルティングからアーセナルへ6580万ユーロ（約116億円）で加入したFWヴィクトル・ヨケレスらのタレントを擁しながら、予選敗退の危機に瀕しているスウェーデン。ワールドカップで準優勝の経験もある北欧の雄は、かつてブライトンやチェルシーも指揮した新監督の下、悪い流れを変えられるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本は何位？ 最新FIFAランキングTOP20か国を一挙紹介！２位と３位が変動、トップ10に返り咲いた強豪国は？
スウェーデンメディア『Expressen』は10月18日、先月までプレミアリーグのウェストハムを率いていたグラハム・ポッター氏と「口頭で合意した」と報じた。
「スウェーデンは、新しい代表チームの監督を決定しようとしている。 Expressenに提供された情報によると、スウェーデンサッカー連盟は現在、グラハム・ポッターと口頭合意に達したという。何も予想外のことが起こらなければ、50歳の彼は契約に署名するだろう」
『SPORTBLADET』は「ポッター氏が代表監督に就任すれば、崩壊寸前のチームを引き継ぐことになる。スウェーデンのスターたちは、ワールドカップ予選で次々と打撃を受け、多くの批判にさらされてきた」と伝えた。
今夏に、ニューカッスルからリバプールへ１億4500万ユーロ（約254億円）で移籍したFWアレクサンデル・イサク、スポルティングからアーセナルへ6580万ユーロ（約116億円）で加入したFWヴィクトル・ヨケレスらのタレントを擁しながら、予選敗退の危機に瀕しているスウェーデン。ワールドカップで準優勝の経験もある北欧の雄は、かつてブライトンやチェルシーも指揮した新監督の下、悪い流れを変えられるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本は何位？ 最新FIFAランキングTOP20か国を一挙紹介！２位と３位が変動、トップ10に返り咲いた強豪国は？