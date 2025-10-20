【その他の画像・動画等を元記事で観る】

10月20日発売の『週刊プレイボーイ44号』に、日向坂46の特集が掲載。大野愛実（表紙 ※メイン写真）、藤嶌果歩、松尾 桜という日向坂46のニュースターのグラビア3連発が楽しめる。

■付録として3人の特製シールがランダムで封入

「秋の日向坂46大特集」と銘打っての特集企画。2025年3月に「日向坂46新メンバーオーディション」に合格、五期生として日向坂46に加入し、初の五期生楽曲「ジャーマンアイリス」でセンターを務めるなど注目を集める大型ルーキー、大野愛実が、いきなり表紙に抜擢。

さらに、2022年9月に日向坂46に四期生として加入し、地元・北海道HTBで初冠特別番組『日向坂46 藤嶌果歩のほっかいど～なっつ！』が10月18日に放送され話題となった藤嶌果歩、そして、大野愛実と同様に日向坂46の五期生メンバーとして活躍する松尾 桜のグラビアも掲載される。

加えて、付録として、3人の特製シール3種のうち1種がランダムで封入（※絵柄は選べない）。日向坂46ファンには無視できない一冊と言えそうだ。

■センターグラビアに「NIPPONグラドル59人」が大集結！

『週刊プレイボーイ』創刊59周年を記念して、NIPPONグラドル59人が大集結するグラビアが、16ページにて展開。

参加モデル（五十音順）は葵りんご、青山ひかる、蒼山みこと、赤城ありさ、浅沼 凛、阿澄音々、天木じゅん、天野麻菜、天羽結愛、絢月みけ、伊織いお、池田ゆうな、石井優希、石岡真衣、石垣果蓮、石橋てるみ、一ノ瀬のこ、五木ゆうり、宇佐美なお、音羽美奈、夏乃さやか、神川さあや、神山みれい、倉田アンナ、紅羽祐美、小日向ななせ、桜木美緒、佐野なぎさ、爽香、新海まき、鈴木ふみ奈、せのん、高月りな（高ははしごだか）、竹川由華、ちとせよしの、塚越愛実、徳江かな、永瀬ひな、夏川いおり、夏未ゆうか、七瀬みるあ、成瀬かのん、西永彩奈、西本ヒカル、のののん、葉月あや、原つむぎ、まいてぃ、幕田みゆ、松本みいな、愛森ちえ、丸山りさ、三木優彩、美登りみ、水湊まり花、美波那緒、める、森くるみ、山田かな。

『週プレ』ならではの圧巻のグラビア企画を楽しもう。

なお、本企画にも参加しているアイドルグループ「sherbet」のメンバー、青山ひかるは、単独でのグラビアページも。10月20日発売予定のデジタル写真集『言葉なんていらない』にも注目だ。

■書籍情報

2025.10.20 ON SALE

『週刊プレイボーイ44号』

