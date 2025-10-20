◇フィギュアスケートグランプリ（GP）シリーズ第1戦フランス大会第2日（2025年10月18日 フランス・アンジェ）

ペアフリーでは、昨季世界選手権優勝の“りくりゅう”こと三浦璃来（23）、木原龍一（33）組（木下グループ）がショートプログラム（SP）に続いてトップの139・71点をマークし、合計219・15点で優勝を飾った。ファイナルを含めGP通算5勝目。最終日の19日は男子フリーが行われ壷井達也（22＝シスメックス）がフリー145・74点、合計232・78点で7位。SP3位の三浦佳生（20＝オリエンタルバイオ・明大）はミスが相次ぎ10位だった。

世界一ペアのりくりゅうが、手堅く今季GP1勝目だ。序盤の3連続ジャンプでミスが出て、終盤のリフトの着地で演技が乱れた。それでも2位以下を20点以上も引き離す圧勝。三浦は「大きなミスなく滑り通すことができた」と振り返り、木原も「今日はケガしなかったので120点」と話した。

昨季前半は思うような演技ができない自分たちを責めてしまい、立ち直るまでに時間がかかった。その反省を生かし、今季は心に余裕を持ちながら試合に臨む。「（ニンテンドー）スイッチをやり込めているくらい」と明かした木原は、料理のオーダーを処理していくアクションゲーム「オーバークック」を楽しんでおり、「璃来ちゃんがうまくて、ちょっと悔しい」と笑う。三浦も「（演技で）失敗しても余裕がある。そういうのが本当に良い」と手応えを口にした。

頂点を目指す五輪へ、まだ道の途中だ。演技後は会場でコーチ陣と30分ほどミーティングし、課題を共有した。次戦は第5戦スケートアメリカとなり、12月に木原の地元・名古屋で行われるファイナルを目指す。「今回は取りこぼしもある。自分たちの目指しているスコアは高いところにある」と木原。息の合ったコンビネーションをさらに磨き上げていく。