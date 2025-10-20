獅子舞や神楽などの民俗芸能が、山梨県内でも危機に陥っている。

地域ごとに大切に受け継がれてきた伝統行事だが、高齢化による後継者不足などにより継承が危ぶまれている。県などは用具の補修費などの補助制度を拡充させることを決めたが、保存に携わる人らからは「継承が途絶えてしまう」との声が上がっている。（大野琳華）

８日夜、宮原浅間神社（市川三郷町宮原）の拝殿では、にぎやかな和太鼓と笛の音色が響いていた。

演奏しているのは地域伝統の「太々神楽」を継承する神楽会のメンバーたち。１２日に開催される例大祭に向けて、舞に合わせる囃子（はやし）の練習に打ち込んでいた。

神楽会によると、太々神楽の誕生は江戸末期。同神社の神官が近畿地方で舞や囃子、無言劇に触れ、同神社に伝承したとの説があり、４、１０月の例大祭や地域の祭りで披露されている。

ただ、神楽会のメンバーは２５年ほど前の約２０人から、１２人にまで減少。神楽をやるには最低でも１０人が必要で、ぎりぎりの状態だ。さらにメンバーの半分は６０〜７０歳代が占め、残りも４０〜５０歳代で若者はいない。

女子の舞手は、例大祭などの度に地区の氏子総代が集めているが、少子化により、探すのも一苦労だ。

井上明彦会長（７２）は「若い世代はなかなか入ってこない。このままではいずれ継承が途絶えてしまう」と話し、「民俗芸能は地域住民の一体感を生み出す。なくなってしまえば、さらに住民の心が地域から離れていくのではないか」と危機感を抱く。

◇

県の諮問機関である県文化財保護審議会が昨年、県内の民俗芸能の保存団体を対象に実施した調査によると、４０５件のうち、７３件が「（存続の）危機」、１４６件が「休止」と回答し、半分以上で継承が困難な状況になっている。

大きな要因は少子高齢化で、楽器の演奏者や舞の踊り手らが亡くなるなどしてしまい、若い世代に技術や手法を伝えることが難しくなっているという。

回答した団体からは「当初いたメンバーが少なくなり、３０〜４０歳代も興味を持たず、人材不足に悩んでいる」などの声も上がった。

毎年５月に富士河口湖町本栖地区で行われる伝統行事・本栖公家行列は今年の開催を見送った。地域住民ら３０人程度が公家や侍などの衣装に身を包み地域を練り歩くもので約３５０年の歴史を持つ。近年は参加者不足に悩まされており、周辺の観光業者らにも協力を求めているが、今年は実施日が土曜日で、観光業者らが仕事で参加できなかった。

保存会では来年以降、平日に開催することを検討するなど継続方法を模索しているが、保存会の伊藤正一会長（７６）は「地区内は若者が出て行き、年寄りばかり。よそから人を連れてくるわけにもいかない」とため息をつく。

◇

県ではこれまでも、用具の補修や記録作成などをした保存団体に対して補助金を出すといった支援を続けているが、審議会の調査結果を受け、規模を拡大して新たな補助制度を始めることを決定。披露の場の創出や、紹介動画の作成なども対象とし、上限額も３０万円以上上げて５０万円とした。早ければ１１月にも申請受け付けを始める方針だ。

ただ、高齢化や若者の無関心などの課題解決に直結するものではなく、宮原浅間神社太々神楽の井上会長は「県の補助制度では物足りない。働き盛りでも民俗芸能に参加しやすくなるよう、ワーク・ライフ・バランスを推進するなど、根本的な支援策に取り組んでほしい」と求めた。

県文化振興・文化財課の井筒慎太郎課長は「直接的な支援は難しいが、披露の場の増加や情報発信によって、県内外の人に関心を持ってもらい、ゆくゆくは後継者の増加につながれば」としている。