¡Ú¿·ÆüËÜ¡Û¥¦¥ë¥Õ¥¢¥í¥ó¤¬à¶â¥á¥À¥ë¥Þ¥Ã¥Áá¤Î³Ð¸çÉ½ÌÀ¡¡£Å£Ö£É£Ì¤ÎÍýÉÔ¿ÔÍ×µá¤Ë¸Æ±þ¡Ö¼¹Ãå¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹ÍèÇ¯£±·î£´ÆüÅìµþ¥É¡¼¥àÂç²ñ¤Ç¡¢¥×¥í¥ì¥¹¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë£²£°£²£±Ç¯Åìµþ¸ÞÎØ½ÀÆ»ÃË»Ò£±£°£°¥¥íµé¶â¥á¥À¥ë¤Î¥¦¥ë¥Õ¥¢¥í¥ó¡Ê£²£¹¡Ë¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î·è°ÕÉ½ÌÀ¤À¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤ÎÁê¼ê¤È¤Ê¤ë£Å£Ö£É£Ì¤«¤é¡Ö¶â¥á¥À¥ë¤òº¹¤·½Ð¤»¡×¤ÈÍýÉÔ¿Ô¤ÊÍ×µá¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¥¦¥ë¥Õ¤Ï¡¢¥á¥À¥ë¤ËÂÐ¤¹¤ë¼«¿È¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤òÇ®ÊÛ¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤ÈÆ±Àï¤Ë¶â¥á¥À¥ë¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤â¼¤µ¤Ê¤¤³Ð¸ç¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ä¡£
¡¡¥¦¥ë¥Õ¤Ï£±£³ÆüÎ¾¹ñÂç²ñ¤Ç¡¢£Å£Ö£É£ÌÎ¨¤¤¤ë¡Ö¥Ï¥¦¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥È¡¼¥Á¥ã¡¼¡Ê£È¡¥£Ï¡¥£Ô¡Ë¡×¤¬°¹Ô¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¥ê¥ó¥°¾å¤ËÍðÆþ¡£½ÀÆ»µ»¤ÎÊ§¤¤¹ø¤â¶î»È¤·¤Æ£È¡¥£Ï¡¥£Ô¤ò½³»¶¤é¤·¤¿¤³¤È¤Ç°äº¨¤¬ËÖÈ¯¤·¡¢£Å£Ö£É£Ì¤È¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¤Ä¤¤¤ËÃíÌÜ¤Î½é¿Ø¤ØÆ°¤½Ð¤·¤¿¥¦¥ë¥Õ¤Ï¡¢¼èºà¤Ë±þ¤¸¡ÖÎý½¬¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿ÎÏ¤òÁê¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ£±£°£°¡ó¤Ö¤Ä¤±¤ë¤Î¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿½ÀÆ»¤È¤¤¤¦¶¥µ»¡££È¡¥£Ï¡¥£Ô¤Î¥Õ¥¡¥¤¥È¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¡¢£±ÂÐ£±¤Î¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë²ðÆþ¤È¤«Â¿¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤òËÍ¤¬ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£¡Ö¤Þ¤À¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¤Ç¤¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÆ¬¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡£¤¢¤È£²¤«·î´Ö¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤âÁÛÄê¤·¤¿¾å¤Ç½àÈ÷¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç£Å£Ö£É£Ì¤«¤é¤Ï¡¢Îý½¬À¸¤ÎÎ©¾ì¤Ç¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤òÈóÆñ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¦¥ë¥Õ¤ÏÆþÃÄ²ñ¸«¤Ç¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î¥×¥é¥¤¥É¤ò¼Î¤Æ¡¢¥¼¥í¤«¤é¥×¥í¥ì¥¹¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤òÀë¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡ÖÆóÅÙ¤È´ª°ã¤¤¤Ç¤¤Í¤¨¤è¤¦¡¢¤½¤Î¤¯¤À¤é¤Í¤¨¥×¥é¥¤¥É¡¢²¶¤¬Âå¤ï¤ê¤ËÅê¤²¼Î¤Æ¤Æ¤ä¤ë¤«¤é¶â¥á¥À¥ë¤ò²¶¤Ëº¹¤·½Ð¤»¡×¤ÈÍýÉÔ¿Ô¤¹¤®¤ëÍ×µá¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¥¦¥ë¥Õ¤Ï¡Ö¤¢¤ì¤Ï¥¦¥ë¥Õ¥¢¥í¥ó¤È¤¤¤¦°ì¿Í¤Î¿Í´Ö¤¬´¶¾ðÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÆ°¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ê¤Î¤Ç¡¢¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î¥×¥é¥¤¥É¤É¤¦¤³¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¸å²ù¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÊÛÌÀ¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤â¤Á¤í¤ó£Å£Ö£É£Ì¤Ë¶â¥á¥À¥ë¤òº¹¤·½Ð¤¹¶Ú¹ç¤¤¤Ê¤É¡¢¤É¤³¤Ë¤â¤Ê¤¤¤Î¤À¤¬¡Ä¡£¡ÖÀµÄ¾ËÍ¡¢¥á¥À¥ë¤Ï¼«Ê¬¤¬Âç»ö¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤È¤«¡¢¼¹Ãå¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¸«¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤¬¤¤¤¿¤é¤¹¤°¤Ë¸«¤»¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤·¡¢¾®³Ø¹»¤Î¹Ö±é¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤éÀ¸ÅÌÁ´°÷¤Ë¿¨¤Ã¤¿¤ê¸«¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬²¿¤«¤ËÂÐ¤·¤Æ¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡×¤È¿¿´é¤Ç»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·»Ï¤á¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤Ï¡Ö²¾¤Ë¥á¥À¥ë¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ËÍ¤¬¥á¥À¥ê¥¹¥È¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¶â¥á¥À¥ë¤Ã¤Æ¼è¤Ã¤¿¿Í¤¬»ý¤Ã¤Æ¤Æ¤³¤½²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÊÌ¤Î¿Í¤¬ËÍ¤Î¤â¤Î¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¿Í¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤¬¾å¤¬¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡×¤È¡¢£Å£Ö£É£Ì¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤â¤ª¤½¤é¤¯ÌµÂÌ¤Ç¤¢¤í¤¦ÀµÏÀ¤òÂ³¤±¤ë¡£¤Ä¤¤¤Ë¤Ï¡Ö¤½¤³¤Þ¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¾å¤Ç¤Ê¤ª¡Øº¹¤·½Ð¤»¡Ù¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥á¥À¥ë¤ò¤«¤±¤Æ»î¹ç¤ò¤·¤Æ¤âÁ´Á³¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢À¸¿¿ÌÌÌÜ¤¹¤®¤ë²óÅú¤òÊÖ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¦¥ë¥Õ¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ï¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤È¤·¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢£Å£Ö£É£Ì¤¬ÊÝ»ý¤¹¤ë£Î£Å£Ö£Å£ÒÌµº¹ÊÌµé²¦ºÂ¤Ï¤«¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢¤Þ¤µ¤«ÆüËÜÃæ¤ò´¿´î¤µ¤»¤¿¥¦¥ë¥Õ¤Î¶â¥á¥À¥ë¤¬¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡Ä¡©¡¡ÆüËÜ¿Í¤Ç»Ë¾å½é¤á¤Æ¥×¥í¥ì¥¹Å¾¸þ¤ò²Ì¤¿¤¹¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤È¡¢¥×¥í¥ì¥¹³¦¿ï°ì¤Î¶Ë°¿Í¤Ë¤è¤ëÅìµþ¥É¡¼¥à·èÀï¤¬É÷±ÀµÞ¤ò¹ð¤²¤Æ¤¤¿¡£