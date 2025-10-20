¡Ú£Á£Å£×¡Û¼ÆÅÄ¾¡Íê¤Þ¤µ¤«¤Îà°ÇÍî¤Áá¡ª ²¦ºÂËÉ±Ò¤Î¥¢¥À¥à¡¦¥Ú¥¤¥¸¤òTHE OPPS£³¿Í¤¬¤«¤ê¤Ç½±·â
¡¡ÊÆ¹ñ¡¦£Á£Å£×¤Î£Ð£Ð£Ö¡Ö¥ì¥Ã¥¹¥ë¥É¥ê¡¼¥à¡×¡Ê£±£¸Æü¡áÆüËÜ»þ´Ö£±£¹Æü¡¢¥ß¥º¡¼¥ê½£¥»¥ó¥È¥ë¥¤¥¹¡Ë¤Ç¡¢£Á£Å£×À¤³¦¥È¥ê¥ª²¦¼Ô¤Î¼ÆÅÄ¾¡Íê¡Ê£´£µ¡Ë¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¤Îà°ÇÍî¤Áá¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¸µ¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Îà¥¶¡¦¥ì¥¹¥é¡¼á¤Ï¡¢£²£°£²£³Ç¯£±£²·î¤«¤é£Á£Å£×¤Ë½êÂ°¤·¤Æ»Õ¾¢¤ÎàÇ³¤¨¤ëÆ®º²á¾ù¤ê¤ÎÀÖ¤¤¥¿¥ª¥ë¤ò¸ª¤Ë¤«¤±¡¢ÊÆ¥á¥¸¥ã¡¼ÃÄÂÎ¤Ç¥¹¥È¥í¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤¿¡£º£Ç¯£´·î¤Ë¤Ï¥µ¥â¥¢¡¦¥¸¥ç¡¼¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥Ï¥¦¥¹¡¦¥Û¥Ö¥¹¤È¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö£Ô£È£Å¡¡£Ï£Ð£Ð£Ó¡×¤Ç¡¢¶Ë°·³¡Ö¥Ç¥¹¥é¥¤¥À¡¼¥º¡×¤òÇË¤Ã¤ÆÀ¤³¦¥È¥ê¥ª²¦ºÂ¤ò³ÍÆÀ¡£Á°²ó¡Ö£Ä£Ù£Î£Á£Í£É£Ô£Å¡×¤Ç¤â°¤Î¥ë¥Á¥ã·³¡¦£Ì£Æ£É¤òÊÖ¤êÆ¤¤Á¤Ë¤·¤Æ¡¢¥Ù¥ë¥È¤òÈ¾Ç¯´Ö»ý¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£Ð£Ì£Å¤Ç¤Ï£Ï£Ð£Ð£Ó¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¡¢¥¸¥ç¡¼¤¬£Á£Å£×À¤³¦²¦¼Ô¤Îà¥Ï¥ó¥°¥Þ¥óá¥¢¥À¥à¡¦¥Ú¥¤¥¸¤ËÄ©Àï¡£Âç·ãÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ï¥Ú¥¤¥¸¤¬¥Ð¥Ã¥¯¥·¥ç¥Ã¥È¥é¥ê¥¢¡¼¥È£³Ï¢È¯¤Ç¥¸¥ç¡¼¤òÄÀ¤á¤Æ¥Ù¥ë¥È¤ò¼é¤Ã¤¿¡£»î¹ç¸å¤Ë¼ÆÅÄ¤È¥Û¥Ö¥¹¤Ï¥ê¥ó¥°¤Ø¡£´ÑµÒ¤«¤é¡Ö¥¸¥ç¡¼¡ª¡¡¥¸¥ç¡¼¡ª¡×¤Î¥Á¥ã¥ó¥È¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¡¢¥æ¥Ë¥Ã¥È¥ê¡¼¥À¡¼¤Î·òÆ®¤ò¤¿¤¿¤¨¤¿¡£
¡¡¥¸¥ç¡¼¤â²¦¼Ô¥Ú¥¤¥¸¤¬º¹¤·½Ð¤·¤¿±¦¼ê¤ò°®¤êÊÖ¤·¤ÆÇ®¤¤ÊúÍÊ¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¥Î¡¼¥µ¥¤¥É¤Ë½ª¤ï¤ë¤È»×¤¤¤¤ä¡Ä¿¶¤ê¸þ¤¤¶¤Þ¤Ë¥é¥ê¥¢¡¼¥È¤ò¤Ö¤Á¹þ¤ó¤À¡£¥À¥¦¥ó¤·¤¿¥Ú¥¤¥¸¤Ë¤Ï¡¢¼ÆÅÄ¤È¥Û¥Ö¥¹¤¬½±¤¤¤«¤«¤ê¡¢¥Ü¥³¥Ü¥³¤È²¥¤ê¤Þ¤¯¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë£²¿Í¤Ç¥Ú¥¤¥¸¤òÊú¤¨¤ÆÎ©¤¿¤»¤ë¤È¡¢¥¸¥ç¡¼¤¬ÈÜÎô¤Ê¥Ù¥ë¥È¹¶·â¡£²¦¼Ô¤Î´éÌÌ¤ò²¥ÂÇ¤·¡¢£Ë£Ï¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¥Û¥Ö¥¹¤¬¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë¾å¤²¤¿²¦¼Ô¤Ë¡¢¥¸¥ç¡¼¤¬¥Ù¥ë¥È¤á¤¬¤±¤Æ¥Þ¥Ã¥¹¥ë¥Ð¥¹¥¿¡¼¤ò¤µ¤¯Îö¤µ¤»¤Æ¥À¥á¤ò²¡¤·¤¿¡£
¡¡ÃËµ¤¤¢¤Õ¤ì¤ë£Ï£Ð£Ó£Ó¤¬ÆÍÇ¡¡¢°¤ÎÆ»¤Ø¡£¾ìÆâ¤¬Âç¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ëÃæ¡¢£Ï£Ð£Ð£Ó¤Î£³¿Í¤ÏÉÔÅ¨¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¥ê¥ó¥°¤ò²¼¤ê¤¿¡£¼¡²ó¡Ö£Ä£Ù£Î£Á£Í£É£Ô£Å¡×¤Ç¤Ï¡¢¥È¥ê¥ª²¦ºÂÀï¤Ç¡Ö¥¶¡¦¥Ï¡¼¥È¡¦¥·¥ó¥¸¥±¡¼¥È¡×¡Ê£Í£Ö£Ð¡õ¥Ü¥Ó¡¼¡¦¥é¥·¥å¥ê¡¼¡õ¥·¥§¥ë¥È¥ó¡¦¥Ù¥ó¥¸¥ã¥ß¥ó¡Ë¤ÎÄ©Àï¤ò¼õ¤±¤ë¤¬¡Ä¡£°ÇÍî¤Á¤·¤¿Æ®º²·Ñ¾µ¼Ô¤Ï°ìÂÎ¡¢¤É¤³¤Ø¸þ¤«¤¦¤Î¤«¡©