°æ¾å¾°Ìï vs ÃæÃ«½á¿Í¡¡¸µ²¦¼Ô¤¬»ØÅ¦¡Ö»î¹ç¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¸«¤¿¤é¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤ÎÊý¤¬¶¯¤¤¡×
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé£´ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡ÊÂç¶¶¡Ë¤ÈÁ°£×£Â£Ã¡õ£É£Â£ÆÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¡¦ÃæÃ«½á¿Í¡Ê£Í¡¦£Ô¡Ë¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥Ã¥Á¤¬ÍèÇ¯£µ·î¤Ë·×²è¤µ¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢¾¡Éé¤Î¹ÔÊý¤Ëº£¤«¤éÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸µÅìÍÎÂÀÊ¿ÍÎ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé²¦¼Ô¡¦ÀÖÊæÎ¼»á¤Ï¼«¿È¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÀÖÊæÎ¼¤Î¥ë¡¼£Ô£Õ£Â£Å¡×¤Ç¡¢ÃíÌÜÂÐ·è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡ÀÖÊæ»á¤Ï£¹·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿°æ¾å¤È¥à¥í¥¸¥ç¥ó¡¦¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¡Ê¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¡Ë¤Î»î¹ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö°æ¾åÁª¼ê¤Ã¤Æ¤º¡¼¤Ã¤È£Ë£Ï¤·¤Æ¤¤Æ¡¢¤³¤ÎÁ°¤ÏÈ½Äê¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤ó¡£¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤Ã¤Æ¡¢¤À¤¤¤¿¤¤É¾²Á¤Ã¤ÆÍî¤Á¤ë¤â¤ó¤Ê¤ó¤À¤è¡£¡Ø¤Ê¤ó¤ÇÅÝ¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡Ù¡Ø¤Ê¤ó¤«¡¢¤¢¤ó¤Þ¤êÌÌÇò¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤±¤É¡¢É¾²Á¾å¤²¤Á¤ã¤¦¤â¤ó¤Í¡£²¶¤ÎÃæ¤Ç¤â¤¹¤²¤¨°è¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Î¾¡¤ÁÊý¤ËÃ¦Ë¹¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢°æ¾å¤ÈÃæÃ«¤ÎÎÏ´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¡£¡Ö¡Ê°ÊÁ°¤Ë¡Ë³¬µé¤¬¾å¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤ÉÃæÃ«Áª¼ê¡¢¡ÊÂÐÀï¤Î¡Ë»þ´ü¤¬¤É¤ó¤É¤ó¸å¤í¤Ë¤Ê¤ì¤ÐÃæÃ«Áª¼ê¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤ÄÍÍø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤¿¤È»×¤¦¤ó¤À¤±¤É¡£¤³¤ÎÁ°¤Î¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Î»î¹ç¤ò¸«¤¿¤é¡Ê°ÊÁ°¤Î¸«Êý¤Ï¡Ë¿á¤ÃÈô¤ó¤À¤Í¡×¤È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤ÎÄìÃÎ¤ì¤Ì¶¯¤µ¤òºÆÇ§¼±¤·¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡£±£²·î¤Ë¤Ï¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÆ±¤¸¶½¹Ô¤Ç¡¢°æ¾å¤Ï£×£Â£ÃÆ±µé£±°Ì¥¢¥é¥ó¡¦¥Ô¥«¥½¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¡¢ÃæÃ«¤Ï£×£Â£ÃÆ±µé£¸°Ì¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¤ÈÂÐÀï¡£ÍèÇ¯¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤Ø¸þ¤±¤¿àÁ°¾¥Àïá¤ÎÍÍÁê¤òÄè¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀÖÊæ»á¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»î¹ç¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¸«¤¿¤é¡¢¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤ÎÊý¤¬¶¯¤¤¤¸¤ã¤ó¡£¤À¤«¤é¡Ê£±£²·î¤Î¡Ë»î¹ç¤Î½ÐÍè¤ÇÍèÇ¯¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤êÊý¤È¤¤¤¦¤Î¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¡×¡ÖÃæÃ«Áª¼ê¤Ï¼¡¤Î»î¹ç¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤ÎÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤Ê¤¤¤Èà¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°æ¾å¤À¤è¤Íá¤È¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤È»×¤¦¤ó¤À¤è¤Í¡£¤À¤«¤éÃæÃ«Áª¼ê¤Ï¡¢¼¡¤Ï¤¹¤´¤¤»î¤µ¤ì¤ë°ìÀï¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£