¡Ú¥Ñ£Ã£Ó¡ÛÆüËÜ¥Ï¥à¡¦¿·¾±´ÆÆÄ¡Ö´ñÀ×¤Î£´Ï¢¾¡¡×¤Ê¤ë¤«¡¡½é¾¡Íø¤ÎÂè£³Àï¤«¤é¤Ò¤½¤«¤ËÂ³¤¯à°ÛÊÑá
¡¡¾¡¤Æ¤ë¤¿¤á¤Ê¤é²¿¤Ç¤â¤ä¤ë¡ª¡©¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï¡Ö£²£°£²£µ¡¡¥Ñ¡¼¥½¥ë¡¡¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡¡¥Ñ¡×¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè£µÀï¡Ê£±£¹Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¡Ë¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë£·¡½£±¤Ç°µ¾¡¡£Ï¢ÇÔ¤«¤é£³Ï¢¾¡¤ÇÄÌ»»£³¾¡£³ÇÔ¤Î¥¿¥¤¤Ë»ý¤Á¹þ¤ß¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤ËàµÕ²¦¼êá¤ò¤«¤±¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Î¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¡Ê£µ£³¡Ë¤ÏÊóÆ»¿Ø¤ÎÁ°¤Ç±¦¼ê¤Î¿Í¤µ¤·»Ø¤òÆÍ¤¾å¤²¡Ö¥ï¥ó¥â¥¢¡¢¥ï¥ó¥â¥¢¡¢¥ï¥ó¥â¥¢¡¢¥ï¥ó¥â¥¢¡ª¡×¤ÈÀä¶«¡£ÇÔÂà¤Î³³¤Ã¤×¤Á¤«¤é½ÉÅ¨¤ò²¡¤·Ìá¤·¡¢ÌÀ¤ë¤¤Ê·°Ïµ¤¤¬Éº¤¦¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ï¡¢¼Â¤Ï¶ËÃ¼¤Ê¤Þ¤Ç¤Î¡Ö¸³Ã´¤®¡×¤¬¤Ò¤½¤«¤Ë·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÉ®Æ¬¤Ï¿·¾±´ÆÆÄ¤À¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÂç¾¡¤äÂçÇÔ¤·¤¿»þ¤ò½ü¤¡¢Âç»ö¤Ê»î¹ç¤äÂçÉñÂæ¤Î»î¹ç¸å¤Ë¤ÏÊóÆ»¿Ø¤Ë±þÂÐ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÄÌÎã¤À¤Ã¤¿¡£º£¥·¥ê¡¼¥º¤âÏ¢ÇÔ¤·¤¿£²ÀïÌÜ¤Þ¤ÇÃúÇ«¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢½é¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿Âè£³Àï°Ê¹ß¤Ï°ìÅ¾¤·¤ÆÄÀÌÛ¡£µåÃÄ¤Î¹Êó¤òÄÌ¤¸¤¿¥³¥á¥ó¥È¤Ë½ª»Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ï¥Á¡¼¥à´Ø·¸¼Ô¤â¡Ö¤ª¤½¤é¤¯´ÆÆÄ¤Ê¤ê¤Î¸³Ã´¤®¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤Ç¡Ö¤¢¤È£±¾¡¤ÇÈá´ê¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤¬¤«¤Ê¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡£¾¡¤Á¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤òÊø¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È»×¤¤¤òÂåÊÛ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤â¡¢¸³Ã´¤®¤Ï»Ø´ø´±¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤ËµÚ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£È¬ÌÚÍµÂÇ·â¥³¡¼¥Á¡Ê£¶£°¡Ë¤Ï¡Ö¤³¤ì¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¾¡¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Í¡×¤È¡¢»î¹çÁ°¤ÎÎý½¬¸å¤ËÂçÀª¤ÎÊóÆ»¿Ø¤ÎÁ°¤ÇÁê¼êÀèÈ¯Åê¼ê¤ÎÊ¬ÀÏ¤äÂÐºö¤ò¸ì¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£È¬ÌÚ¥³¡¼¥ÁËÜ¿Í¤â¡Ö¾¡¤Ä¤Ê¤é¤ä¤ë¤è¡×¤È¤Þ¤ó¤¶¤é¤Ç¤â¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ê¥¤¥ó¤Î°ìÉô¤â¤³¤¦¤·¤¿Æ°¤¤ò»¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢£³ÀïÌÜ°Ê¹ß¤Ï»î¹çÃæ¤ËºÂ¤ë¥Ù¥ó¥Á¤Î°ÌÃÖ¤äÎ©¤Ä¾ì½ê¤ò¤Û¤Ü¸ÇÄê¡£»î¹çÁ°¤Ë¥¦¥ª¡¼¥ß¥ó¥°¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¾ì½ê¤â¶ËÎÏÆ±¤¸°ÌÃÖ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÉáÃÊ¤Ç¤¢¤ì¤ÐÌÂ¿®¤Ê¤É¤ËÏÇ¤ï¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢º£²ó¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¤Ï·Á¤Ï¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¡½¡½¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤òÅÝ¤·¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¾¡¤Á¿Ê¤ß¤¿¤¤¼¹Ç°¤¬¸ÀÆ°¤ËÉ½¤ì¤Æ¤¤¤ë³Ê¹¥¤À¡£
¡¡´ñÀ×¤Î£´Ï¢¾¡¤Ç¥Á¡¼¥àÁí½Ð¤Î¸³Ã´¤®¤ÏÊó¤ï¤ì¤ë¤Î¤«¡£