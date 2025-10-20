¡Úµð¿Í¡Û°úÂà¡¦Ä¹Ìîµ×µÁ ¥Á¡¼¥à³°¤ËµÚ¤ó¤Àµ¤ÇÛ¤ê¡¡ÍÑ¶ñ¥á¡¼¥«¡¼´¶·ã¡Ö¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤ÎÃæ¤Ç¡Ä¡×
à¥Á¥ç¡¼ÇÛÎ¸á¤Ï¥Á¡¼¥à³°¤Ë¤â¡½¡½¡£º£µ¨¸Â¤ê¤Ç£±£¶Ç¯´Ö¤Î¥×¥íÀ¸³è¤Ë¥Ô¥ê¥ª¥É¤òÂÇ¤Ã¤¿µð¿Í¡¦Ä¹Ìîµ×µÁ³°Ìî¼ê¡Ê£´£°¡Ë¤Î¿´ÇÛ¤ê¤Ë´¶¼Õ¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£±£´Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿°úÂà²ñ¸«¤Ë¤ÏÁª¼ê¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤é£µ£³¿Í¤¬¶î¤±¤Ä¤±¡¢Ãç´Ö¤¿¤Á¤«¤éÀ¹Âç¤ËÁ÷¤ê½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¾Ð´é¤¬Àä¤¨¤Ê¤¤²ñ¸«¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ÊóÆ»¿Ø¤«¤é¡Ö¹¥¤¤Ê¸ÀÍÕ¤Ï²¿¤«¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢»×¤ï¤ÌÅú¤¨¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¿ôÉÃ´Ö¹Í¤¨¤¿Ëö¡¢Ä¹Ìî¤Ï¡ÖËÍ¤Ï²¿¼Ô¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿Âç³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤é¥ß¥º¥Î¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥á¡¼¥«¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥×¥íÌîµå¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â£±£¶Ç¯´Ö¤º¤Ã¤È¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡Ä¡×¤È¸ÀÍÕ¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢ºÇ¸å¤Ï¡Ö¹¥¤¤Ê¸ÀÍÕ¤Ï¡Ø¥ß¥º¥Î¡Ù¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤Æ²ñ¸«¾ì¤ò¾Ð¤¤¤ËÊñ¤ß¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¼ÒÌ¾¡£Ä¹Ìî¤Ï¥ß¥º¥Î¼Ò¤È£²£°£±£³Ç¯¤«¤é¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¡¢Ìîµå¿ÍÀ¸¤ò±¢¤«¤é»Ù¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤³¤Î¸ÀÍÕ¤ËÆ±¼Ò¤ÏÂç´î¤Ó¡£¼Ò°÷¤Î°ì¿Í¤Ï¡ÖÄ¹Ìî¤µ¤ó¤Î°úÂà¤òÃ²¤¤¤Æ¤¤¤ë¼Ò°÷¤Ï¤È¤Æ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¤â¡Ö°úÂà²ñ¸«¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¼Ò°÷¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Æ¡Ä¡£¤¹¤´¤¯´î¤ó¤Ç¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Þ¤ê¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¡Ê²ñ¸«¤Î¡Ë¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£¸å¡¢Ä¹Ìî¤ÏÂç³Ø±¡¤Ë¿Ê³Ø¤·¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ê¤É¤ò³Ø¤ÖÍ½Äê¤È¤¤¤¦¡£Âè£²¤Î¿ÍÀ¸¤òÊâ¤àÇØÈÖ¹æ£·¡£¥Á¡¼¥à´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¥Á¥ç¡¼¡ÊÄ¹Ìî¡Ë¤µ¤ó¤ÏÁª¼ê°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë¤«¤±¤ë¸ÀÍÕ¤â°ã¤¦¤·¡¢ºÙ¤ä¤«¤Êµ¤¸¯¤¤¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÌÌ¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¡Ø¥µ¥Ý¡¼¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¡Ù¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡Ä¡×¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£