リーグ優勝決定シリーズでMVP

米大リーグのドジャースは、ナ・リーグ優勝決定シリーズでブルワーズに4連勝し、ワールドシリーズ進出を決めた。17日（日本時間18日）の第4戦では大谷翔平投手が打っては3本塁打、投げては6回0/3を2安打無失点10奪三振と躍動。2本目を被弾した相手投手の“背信”の反応に、様々な声が上がった。

第4戦の先発マウンドに上がった大谷は、打撃でも凄まじい活躍を見せた。

初回に先頭打者弾を放つと、4回には飛距離469フィート（約142.9メートル）の超特大弾。6回0/3を投げて無失点10奪三振として降板すると、7回にも中堅左へこの日3本目の本塁打を叩き込んだ。

米スポーツ専門局「CBSスポーツ」は「彼らも私たちと同じように驚いていた」として、インスタグラムに2本目の本塁打の動画を投稿。被弾したブルワーズ2番手・パトリックのリアクションに、米ファンから様々な声が上がった。

「最高の反応は、ブルワーズの投手がもはや後ろを見なかったことだ。彼はボールが駐車場に落ちることを知っていた」

「投手がこれが入ったってすでに分かってた！ 外野に目も向けてない」

「投手は振り返ろうともしなかった」

「おいおい、投手が後ろを見ることもなかったぞ」

「この投手は振り返らなかった。このボールに大きな羽が生えてるって知っていたんだ」

「投手が『ああああ、くそ！』って感じだな！（笑）」

2年連続の世界一を目指す大谷。マリナーズ─ブルージェイズの勝者と戦う24日（日本時間25日）からのワールドシリーズでも、投打で躍動する。



