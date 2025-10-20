圧倒的な活躍でお役御免の45分プレー

オランダ1部フェイエノールトの日本代表FW上田綺世が現地時間10月19日、エールディビジ第9節ヘラクレス戦で先発出場し、前半だけでハットトリックを達成した。

これで開幕から9戦11発。驚異の決定力に相手も苦笑いし、ファンからも「好調すぎてボールも転がり込んでくる」と驚きの声が上がった。

日本のエースが止まらない。前半7分、ゴール前で相手のパスミスを拾った上田は、ペナルティーエリア手前から右足を一閃。鋭いシュートが左ポストをかすめてゴールに吸い込まれた。2点リードの前半33分には右サイドからのクロスを右足で合わせて、この日2点目をマーク。これがクラブのリーグ戦通算5000ゴール目のメモリアル弾となった。

自身の2桁ゴールを達成した直後、同38分には味方のシュートのこぼれ球にいち早く反応。冷静に左足で流し込み、なんと38分間でハットトリックを達成した。オランダ1部リーグでは日本人初のハット達成者。開幕から9戦で11ゴールと驚くべきペースで得点を量産している。

ファンからも「これがストライカーの嗅覚」「これはもう完全に覚醒しとる」「W杯までずっとキープしてくれ！」「好調すぎてボールも上田のところに転がり込んでくるじゃん」「ここに絶対的なエースストライカーが生まれた」「ファンペルシーありがとうー」「絶好調すぎて完全にサッカーの神様が味方についてる」「もはや笑うしかねえ」「ブラジル戦帰りですぐに前半だけでハットトリックて」とあまりの勢いに驚きの声が並んだ。

上田はハーフタイムでお役御免となり交代。同リーグでの日本人最多は、元日本代表FWハーフナー・マイク氏が2015-16に記録した16得点。得点ランク首位を独走中の絶好調男はまだまだ突っ走る。（FOOTBALL ZONE編集部）