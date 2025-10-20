グローバルボーイズグループ「ＪＯ１」が１９日、東京・海の森水上競技場特設会場で、デビュー５周年記念イベント「ＪＯ１ ５ｔｈ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ〜祭り〜」を開催した。

１８日から行っている公演の２日目。グループ初の単独野外ライブとなる今回は、音楽と花火のシンクロを掲げた。デビュー曲をアレンジした「無限大（ＩＮＦＩＮＩＴＹ）２０２５」で幕開け。東京湾に舞う２日間で２万発の花火をバックに、２２日リリースの新曲「Ｈａｎｄｚ Ｉｎ Ｍｙ Ｐｏｃｋｅｔ」など全１８曲を熱唱した。

本来は１１人組だが、５月にオンラインカジノの利用が発覚した鶴房汐恩（２４）と、今月に女性トラブルが報じられた大平祥生（２５）が活動を休止。この日は９人でパフォーマンスし、２人についての言及はなかった。

沖縄出身でタンクトップ姿のリーダー・與那城奨（２９）は、あいにくの天気を吹き飛ばそうと「雨なんて関係ねえよな！」と絶叫。だが、降り続く雨のなか中盤からは法被を羽織ることに。「薄着すぎて凍えそうだった」と言いつつ、歌とダンスで熱気を放った。豆原一成（２３）は「雨、めっちゃいいね」と悪天候を楽しんだ様子だった。（堀北 禎仁）