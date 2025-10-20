史上４人目の日米通算２００勝を達成した巨人・田中将大投手（３６）が１９日、移籍１年目を総括し、現在の心境を激白した。シーズン終了後、初めてＧ球場で自主練習を行い、節目のプロ２０年目に向けて再始動。３勝４敗に終わった悔しさを胸に「抑えられるところを証明していかないといけない。投げるなら、勝ちたい」とさらなる進化を誓った。

大偉業を成し遂げたシーズンとは思えない自己評価だった。楽天を電撃退団し、新天地で走り切った１年目。田中将は約８秒考えた末に口を開き、今季を総括した。

「１軍の戦力として働くことができなかった。その思いが一番強いですかね。チームに貢献できなかった、というところが一番です」

昨年１２月の入団会見で阿部監督から「２ケタ勝つつもりで」と１０勝＆貯金指令を託された。今季最終登板の９月３０日・中日戦（東京Ｄ）で日米２００勝を達成したが、結果は３勝４敗。期待に応えられなかったと痛感している。

「監督に『２ケタ』と言っていただいていた。自分としても、やっぱ『もう１回勝ちたいな』って思いがあった。ただ現実的に、春先の投球では厳しかった」

開幕ローテ入りし、４月３日の中日戦（バンテリンＤ）では移籍後初先発初勝利を挙げるも、そこから２戦連続ＫＯ。５月から約３か月、２軍調整を余儀なくされた。７月下旬に久保巡回投手コーチから「今のままじゃ難しい」と言われフォームを再修正。先発陣に離脱が相次いだ夏場に再昇格し７試合で存在感を発揮した。チームがＣＳ第１ステージ（Ｓ）を突破していれば最終Ｓの阪神戦（甲子園）でも先発予定だった。

「現実に目を向けていった。春先の１軍での投球、夏以降の投球。内容を比べると明らかに良くなっていると思う。いろいろ学んで、形にすることができてきた夏場。バッターの反応もこれまでとは変わってきてるな、という感覚もあった。結果として少しずつ表れてきた」

グラウンドで示した着実な前進とともに、新たな環境、出会いがレジェンドに多くの気付きを与えた。

「チームも変わって、学ぶところはすごくあったし、一人の野球選手として、人間として、またいろいろな発見があった。学ぶことができた１年だったと思う」

１１月１日で３７歳。節目の２０年目を見据え、この日は９２球のネットスローで再始動した。「感覚的なところ」と詳細は伏せたが、１０月上旬から練習で取り組んでいたワインドアップを試すなど、今も試行錯誤を続ける。

「さらにレベルアップできるようにと思っているので。オフの間もしっかり練習を積み重ねて（春）キャンプにいい状態で入れるように。年齢を重ねると、１回長く休んでしまうと立ち上げていくのに時間がかなりかかる。大変になる。若い時はそれで良かったけど」

初めて未勝利に終わった昨季は１軍わずか１登板。今年は２３年オフに手術した右肘の不安を感じさせず、２軍戦合わせて年間１０４回２／３を投げた。

「去年全然投げられなくて、今季は１００イニングぐらい。長く休む必要はないと思う。せっかく、今いいコンディションでいられているのでこれを最低限維持しながら、さらに良いものにしていけるように」

獲得に動いてくれた阿部監督の下で来季こそ２ケタ勝利を。終盤に得た確かな手応えを必ずつなげる。

「チーム内の競争に勝っていかないとマウンドに上がることはできない。しっかりと投げられる、打者を抑えられるところを証明していかないといけない。投げるならやっぱ勝ちたい。（１０勝を）デカデカと言うつもりはないけど、とにかく１年間コンディション良く投げ続けられるように」

２００勝は通過点だと証明する。その覚悟を言葉にした。（堀内 啓太）