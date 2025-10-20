俳優の竹内涼真が、来年４月にミュージカル「奇跡を呼ぶ男」（東京建物Ｂｒｉｌｌｉａ ＨＡＬＬ）で主演することが１９日、分かった。自身５年ぶり２作目のミュージカルで、大阪、福岡、愛知でも上演される。

初舞台だった２０２１年のミュージカル「１７ ＡＧＡＩＮ」で主演した竹内が、今回は詐欺師役に挑む。「『奇跡を呼ぶ男』という題名を目の前にして、これは僕がやるべきなのでは、と直感しました」とコメント。続けて「作品が持つエネルギー、音楽、グルーヴ感に心を奪われた感覚があります。それと同時にリズム感、音楽の歴史、言語の違いに大きな壁を感じましたが、あえてそのリスクに向き合い、日本で組むチームで超えていきたいという思いで作品に臨む決心をしました」と意気込んだ。

ストーリーの主人公は、伝道師を名乗り集会のショーで人々を熱狂させるジョナス・ナイチンゲール。本当の姿は、妹や仲間たちとともに「奇跡」を演出し、人々から献金を集めながら各地を放浪する詐欺師だった。

ある日旅の途中でバスが故障し、立ち寄ったカンザスの田舎町スウィートウォーターで思いがけない運命と出会う。女性保安官や足の不自由な少年との出会いを機に、ジョナスの中で何かが変わり始める。

竹内は現在放送中のＴＢＳ系連続ドラマ「じゃあ、あんたが作ってみろよ」（火曜・後１０時）で、亭主関白思考の男を主演して新境地を開拓。１２月にはＮｅｔｆｌｉｘで世界独占配信される「１０ＤＡＮＣＥ」でも主演を務める。珠玉の楽曲を歌い上げるという今回のミュージカルにも注目だ。

「奇跡を呼ぶ男」は、１９９２年にスティーヴ・マーティンが主演した米国の同名映画をもとに、１０年にミュージカル化。ラウル・エスパルザ主演でブロードウェイに進出した。音楽には「アラジン」「リトル・マーメイド」のアラン・メンケン、作詞には「塔の上のラプンツェル」「スクール・オブ・ロック」のグレン・スレーターなどブロードウェイのトップクリエイターたちが参加。ゴスペル調のソウルフルな音楽が物語を彩る。

今回の日本版は、グローブ座での演出などを担当した英国の演出家ジェニファー・タンが手がける。

◆竹内涼真コメント

「ウソから始まる本当」この言葉はいろんな角度から捉える事が出来ると思います。

そして僕自身、この言葉に物凄く可能性を感じています。

その可能性とチーム、そして自分を信じて奇跡を起こしにいきたいと思っています！

劇場でお待ちしています。