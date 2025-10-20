◆２０２５ パーソル クライマックスシリーズ パ最終ステージ 第５戦 ソフトバンク１―７日本ハム（１９日・みずほペイペイドーム）

新庄監督の采配は面白い。４回２死一塁でエンドランを仕掛けると、５回１死二、三塁では田宮がバントをファウル。１球、様子を見ると思ったが、意表を突いて２球目もスクイズのサインを出した。シーズン中に成功した“２ラン”は失敗したが、選手は「何かある」と指揮官の野球を理解している。継投も早かった。３巡目の前に山崎を送って、ソフトバンク打線の目先を変えた。

先発の古林睿煬は初回２死三塁、柳田に対して９球中、７球が直球。最後はこの日、最速の１５７キロで空振り三振に仕留めた。直前に山県が負傷交代。動揺しそうな雰囲気を、強気の投球で一変させた。

対照的に、ソフトバンクのバッテリーはレイエスとの勝負を避けすぎた。ストレートの２四球を含む３四球で、余裕を持ってボール球を見逃されていた。最終戦はモイネロの出来次第だろうが、布石を打つ攻めができなかった。

私は１９７６年の日本シリーズで、巨人に３連勝した後に３連敗。後楽園での第６戦は７―０から大逆転負けした。試合後は「明日で終わるんやから」と、ほぼ全員が外出して気分転換し、第７戦を制した。追い込まれたときは、それぞれが自分の仕事をやるしかない。四球、失策、犠打…。できて当然のプレーが勝敗を分ける。（スポーツ報知評論家）