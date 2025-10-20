◆２０２５ パーソル クライマックスシリーズ パ最終ステージ 第５戦 ソフトバンク１―７日本ハム（１９日・みずほペイペイドーム）

まさかの３連敗は、すべて６点差の惨敗だ。ソフトバンクが２連勝スタートでＣＳ最終Ｓ突破に王手をかけながら、崖っぷちに追い込まれた。「あしたはパ・リーグ最後の試合。今年戦った一騎打ちのチームとやりきって、勝ったら日本シリーズ、負けたら今シーズン終了。分かりやすいです。やるだけです」と、小久保監督は早口の一人語りで会見を終えた。

１８日の試合で後頭部打撲の中村がベンチ外となり、大幅に打線を入れ替えた。４試合連続の１番で１５打数５安打１本塁打と当たっていた柳田を４番に据えたが、初回２死三塁の先制機で空振り三振。６回１死一、二塁でも凡退するなど中軸で機能せず、山川のソロ弾の１点のみに終わった。

リーグトップのチーム防御率２・３９を誇る投手陣も大量７失点で３試合で計２２失点。パ・リーグ連覇の王者が攻守で精彩を欠く３連敗となった。最終決戦のマウンドは初戦から中４日のモイネロに託す。昨季の先発転向後、中５日以内の登板は初めてだ。「もう、あしたはコイン投げみたいなもんだからさ。また、あした」と王会長。腹をくくって、５年ぶり日本一への関門に臨む。（島尾 浩一郎）