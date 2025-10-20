７日に右足首を手術した広島・中村奨成外野手が１９日、患部の順調な回復ぶりを明かした。大野練習場でリハビリを始めている。来春キャンプには間に合う見通し。２０日に抜糸した後、段階を踏んでトレーニングしていくという。「さらにレベルアップできるように、ササッと治して、どんどん上げていきたい」と、意気込んだ。

入団したころから痛みを抱えていた古傷で、かねて手術の機会をうかがっていた。「今年になってガッと痛みが出たわけじゃない。元々あったもの。去年まで（痛みが）出たり出なかったりで、そんなに気にすることもなかった。今年こうやって（１０４試合に）出させてもらって、このタイミングかなと思った」と、経緯を説明した。

８年目の今季、途中に故障離脱の期間はあったとはいえ、７月以降はスタメンに定着。９７安打で打率２割８分２厘、９本塁打、３３打点は、それまでの７年間すべてを足した以上の成績だった。「来年は１４３試合、出たい」と、掲げる。「そこに向けて不安材料（右足首の痛み）がなくなれば。そこが一番」と、万全の体になってフル出場を目指す。

首脳陣は、機動力においても中村奨に期待を寄せる。今季は２盗塁で失敗は６つあった。「より一層、走れるようになった姿を見せられるように」と、盗塁増にも意欲。「今年、自分的にはいいモノを出せたと思っている。来年また、これ以上の成績を残さないといけない」と、今年やっと手にしたきっかけを飛躍につなげる。