大野愛実＝『週刊プレイボーイ』44号（集英社）　（C）熊谷貫／集英社

　アイドルグループ・日向坂46の大野愛実、藤嶌果歩、松尾桜が、20日発売の『週刊プレイボーイ』44号（集英社）のグラビアに登場した。

　表紙を務めた大野は、今年3月に「日向坂46新メンバーオーディション」に合格、五期生として日向坂46に加入した。初の五期生楽曲『ジャーマンアイリス』ではセンターを務めるなど注目を集めている。

　白のノースリーブで笑顔を浮かべた大野をはじめ、藤嶌、松尾ともに自然体な姿を見せている。

　なお同号には、青山ひかる、葵成美、倉沢しえり、さらに『週プレ』創刊59周年を記念してNIPPONグラドル59人の圧巻グラビアも展開している。