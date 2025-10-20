日向坂46・大野愛実、『週プレ』表紙で自然体の美しさ 藤嶌果歩、松尾桜のグラビアも
アイドルグループ・日向坂46の大野愛実、藤嶌果歩、松尾桜が、20日発売の『週刊プレイボーイ』44号（集英社）のグラビアに登場した。
【別カット】自然体な美しさを見せた大野愛実＜藤嶌果歩、松尾桜のグラビアも＞
表紙を務めた大野は、今年3月に「日向坂46新メンバーオーディション」に合格、五期生として日向坂46に加入した。初の五期生楽曲『ジャーマンアイリス』ではセンターを務めるなど注目を集めている。
白のノースリーブで笑顔を浮かべた大野をはじめ、藤嶌、松尾ともに自然体な姿を見せている。
なお同号には、青山ひかる、葵成美、倉沢しえり、さらに『週プレ』創刊59周年を記念してNIPPONグラドル59人の圧巻グラビアも展開している。
