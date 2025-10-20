「日本と韓国、どちらが幸運な抽選の勝者となるか」ポット２確定の日本代表がW杯で“最も楽な組”に入る可能性を韓メディアが報道「カナダ、カーボ・ヴェルデ…」
北中米ワールドカップのポット分けで、日本代表はポット２が確定した。
最新のFIFAランクで23位から22位に浮上した韓国代表も、ポット２に入る可能性が高い。
そんななか韓国メディア『Xports News』は、「ホン・ミョンボ、おめでとう。FIFAランクが22位上昇。カナダ、ノルウェー、カーボ・ヴェルデ、甘い組が見えた。日本は19位で、ポット２が確定」と見出しを打った記事を掲載。次のように報じた。
「ホン・ミョンボ監督率いる韓国代表は、10月の国際試合の結果を受けてランキングを上昇させ、史上初のポット２入りの可能性が高まった」
「一方、韓国のライバルである日本はアジアで首位を維持し、ワールドカップのポット２入りを決めている」
同メディアは、最も与しやすい組み分けを予測。こう見解を示している。
「ポット１の国の中で、最も弱いのは開催国として参加するFIFAランキング26位のカナダだ。さらに、人口約52万人のアフリカの島国カーボ・ヴェルデが先日、史上初のワールドカップ出場権を獲得したことで、同グループにどの国が入るのか注目が集まっている。FIFAランキングが低いカーボ・ヴェルデは、ポット４に入るのがほぼ確実だ」
記事は「運が良ければ、カナダ、ノルウェー、カーボ・ヴェルデと同じグループに入り、安全な道が開けるかもしれない。ワールドカップの組み合わせ抽選では、各グループに少なくとも１つのヨーロッパのチームが含まれなければならない。日本と韓国のどちらが幸運な抽選の勝者となるかはまだ分からない」と続けた。
あくまでこれは可能性のひとつ。そもそもアーリング・ハーランドやマルティン・ウーデゴーを擁するノルウェーは予選６連勝で、決して侮れない強敵だ。
12月５日の抽選会で、日本はどの組を引き当てるだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「日本はとんでもないチームだ」「本当に強い」マンUのブラジル代表FW、大逆転負けを喫した森保ジャパンに脱帽！“特に危険だった選手”は？「素晴らしいプレーをしていた」
最新のFIFAランクで23位から22位に浮上した韓国代表も、ポット２に入る可能性が高い。
そんななか韓国メディア『Xports News』は、「ホン・ミョンボ、おめでとう。FIFAランクが22位上昇。カナダ、ノルウェー、カーボ・ヴェルデ、甘い組が見えた。日本は19位で、ポット２が確定」と見出しを打った記事を掲載。次のように報じた。
「一方、韓国のライバルである日本はアジアで首位を維持し、ワールドカップのポット２入りを決めている」
同メディアは、最も与しやすい組み分けを予測。こう見解を示している。
「ポット１の国の中で、最も弱いのは開催国として参加するFIFAランキング26位のカナダだ。さらに、人口約52万人のアフリカの島国カーボ・ヴェルデが先日、史上初のワールドカップ出場権を獲得したことで、同グループにどの国が入るのか注目が集まっている。FIFAランキングが低いカーボ・ヴェルデは、ポット４に入るのがほぼ確実だ」
記事は「運が良ければ、カナダ、ノルウェー、カーボ・ヴェルデと同じグループに入り、安全な道が開けるかもしれない。ワールドカップの組み合わせ抽選では、各グループに少なくとも１つのヨーロッパのチームが含まれなければならない。日本と韓国のどちらが幸運な抽選の勝者となるかはまだ分からない」と続けた。
あくまでこれは可能性のひとつ。そもそもアーリング・ハーランドやマルティン・ウーデゴーを擁するノルウェーは予選６連勝で、決して侮れない強敵だ。
12月５日の抽選会で、日本はどの組を引き当てるだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「日本はとんでもないチームだ」「本当に強い」マンUのブラジル代表FW、大逆転負けを喫した森保ジャパンに脱帽！“特に危険だった選手”は？「素晴らしいプレーをしていた」