代表帰りのフェイエノールト上田綺世が日本人初の蘭ハット達成! 前半3発は今世紀4人目、得点ランク首位独走…チームも開幕無敗の3連勝で首位キープ
[10.19 エールディビジ第9節 ヘラクレス 0-7 フェイエノールト]
オランダ・エールディビジは19日に第9節を行った。日本代表FW上田綺世が所属するフェイエノールトは敵地でヘラクレスに7-0の勝利。先発出場の上田は前半でハットトリックを沈めた。
代表帰りの上田が序盤から得点力を爆発させた。前半7分、上田は相手のパスミスをPA手前で拾うと、即座に右足を一閃。ゴール左ポストに当てながら、今季9点目を決めた。28分にはFWアニス・ハジ・ムーサがチーム2点目。2-0と点差を広げたフェイエノールトはさらにゴールラッシュを進める。
前半33分、フェイエノールトはハジ・ムーサがPA右の深い位置からクロス。ニアサイドに詰めた上田が右足ダイレクトで合わせてチーム3点目を挙げる。その5分後には味方のクロスが相手に当たり、ゴール前の上田のもとへ。上田は冷静に右足で決めてハットトリックを達成した。
オランダ・エールディビジで日本人がハットトリックを達成するのは初。また、データサイト『opta』によると、今世紀のエールディビジで前半だけでハットトリックを決めたのはヨン・グイデッティ、ディルク・カイト、サンティアゴ・ヒメネスに続いて史上4人目になるという。9試合で11得点目となった上田は、得点ランクで5得点の2位から大きく引き離し、単独首位を独走している。
4-0で前半を終えたフェイエノールトは、前半で上田とオーストラリア代表DFジョーダン・ボスの2人を途中交代。後半にも3得点を追加して7-0で試合を終え、開幕9試合無敗の3連勝で首位をキープしている。
上田と同じく代表帰りの渡辺剛は、ふくらはぎの違和感でメンバー外。開幕から続いていたフル出場記録が途切れている。
