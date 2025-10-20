ヘタフェvsR・マドリー スタメン発表
[10.19 ラ・リーガ第9節](コリセウム・アルフォンソ・ペレス)
※28:00開始
<出場メンバー>
[ヘタフェ]
先発
GK 13 ダビド・ソリア
DF 2 ジェネ
DF 16 ディエゴ・リコ
DF 17 キコ・フェメニア
DF 21 フアン・イグレシアス
DF 22 ドミンゴス・ドゥアルテ
MF 5 ルイス・ミジャ
MF 6 マリオ・マルティン
MF 8 マウロ・アランバリ
FW 18 アレックス・サンクリス
FW 23 アドリアン・リソ
控え
GK 1 イジー・レターチェク
DF 4 イバン・ネユ
DF 12 アラン・ニョム
DF 31 イスマイル・ベフーシャ
MF 14 ハビ・ムニョス
FW 7 フアンミ
FW 9 ボルハ・マジョラル
FW 11 A. Kamara
FW 20 コバ・ダ・コスタ
監督
ホセ・ボルダラス
[レアル・マドリー]
先発
GK 1 ティボー・クルトワ
DF 3 エデル・ミリトン
DF 4 ダビド・アラバ
DF 8 フェデリコ・バルベルデ
DF 18 アルバロ・カレーラス
MF 5 ジュード・ベリンガム
MF 6 エドゥアルド・カマビンガ
MF 11 ロドリゴ・ゴエス
MF 14 オーレリアン・チュアメニ
MF 30 フランコ・マスタントゥオーノ
FW 10 キリアン・ムバッペ
控え
GK 13 アンドリー・ルニン
GK 43 Sergio Mestre
DF 17 ラウール・アセンシオ
DF 20 フラン・ガルシア
MF 15 アルダ・ギュレル
MF 21 ブラヒム・ディアス
MF 45 Thiago Pitarch
FW 7 ビニシウス・ジュニオール
FW 9 エンドリッキ
FW 16 ゴンサロ・ガルシア
監督
シャビ・アロンソ
※28:00開始
<出場メンバー>
[ヘタフェ]
先発
GK 13 ダビド・ソリア
DF 2 ジェネ
DF 16 ディエゴ・リコ
DF 17 キコ・フェメニア
DF 21 フアン・イグレシアス
DF 22 ドミンゴス・ドゥアルテ
MF 5 ルイス・ミジャ
MF 6 マリオ・マルティン
MF 8 マウロ・アランバリ
FW 18 アレックス・サンクリス
FW 23 アドリアン・リソ
GK 1 イジー・レターチェク
DF 4 イバン・ネユ
DF 12 アラン・ニョム
DF 31 イスマイル・ベフーシャ
MF 14 ハビ・ムニョス
FW 7 フアンミ
FW 9 ボルハ・マジョラル
FW 11 A. Kamara
FW 20 コバ・ダ・コスタ
監督
ホセ・ボルダラス
[レアル・マドリー]
先発
GK 1 ティボー・クルトワ
DF 3 エデル・ミリトン
DF 4 ダビド・アラバ
DF 8 フェデリコ・バルベルデ
DF 18 アルバロ・カレーラス
MF 5 ジュード・ベリンガム
MF 6 エドゥアルド・カマビンガ
MF 11 ロドリゴ・ゴエス
MF 14 オーレリアン・チュアメニ
MF 30 フランコ・マスタントゥオーノ
FW 10 キリアン・ムバッペ
控え
GK 13 アンドリー・ルニン
GK 43 Sergio Mestre
DF 17 ラウール・アセンシオ
DF 20 フラン・ガルシア
MF 15 アルダ・ギュレル
MF 21 ブラヒム・ディアス
MF 45 Thiago Pitarch
FW 7 ビニシウス・ジュニオール
FW 9 エンドリッキ
FW 16 ゴンサロ・ガルシア
監督
シャビ・アロンソ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります