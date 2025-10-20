大谷の歴史的一夜、被安打2本＜打った本塁打3本

米大リーグのドジャースは17日（日本時間18日）、本拠地でブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ（NLCS）第4戦に5-1で勝利し、4連勝で2年連続のワールドシリーズ進出を決めた。大谷翔平投手は打っては3本塁打、投げては7回途中まで無失点という驚愕のパフォーマンスでシリーズMVPに。ただ打の印象があまりに強すぎ、埋もれてしまった驚愕の事実を指摘する声が上がっている。

大谷はこの試合、初回の打席で先頭打者本塁打を放ち、4回には右翼へ飛距離469フィート（約142.9メートル）という特大弾。7回には中堅左へこの日3本目を放り込んだ。一方投手としては6回0/3を投げ2安打無失点、10奪三振の快投だった。

本塁打が衝撃的に伝えられる中、Xでは日本のファンからの「被安打より本塁打のほうが多くなる怪物」という指摘が拡散。隠れた事実に同調する声が相次いでいる。

「2本ヒット打たれたから3本ホームラン打っとくわ」

「こればかりは未来永劫でてこんやろ」

「これを超える投手は現れないでしょうね」

「よく気がついたな」

「大谷だけは本当におかしい」

野球漫画でもあり得ないような活躍に「笑うしかない圧倒的主人公力」「映画の脚本でも通らんレベル」「漫画の主人公でももうちょい手加減するって」との声もあった。



（THE ANSWER編集部）